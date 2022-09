Añoran pavimentación en la colonia Ramón F. Iturbe

Mazatlán, Sin.- Los habitantes de la colonia Ramón F. Iturbe sufren por la falta de pavimentación en algunas de las vialidades, las cuales en esta temporada de lluvias se encuentran intransitables.

Una de ellas es la calle Mercurio, la cual ha estado en lista de espera para ser pavimentada desde hace muchos años sin que eso llegue a suceder.

También puedes leer: En espera de la pavimentación en la colonia Labastida Ochoa

"No se me hace justo que el gobierno le invierta a otras cosas y a estas calles no, nosotros lo necesitamos, no hay nada pavimentado, a nosotros nos está afectando, más aún en estas épocas, porque son las lluvias las que hacen un cochinero aquí, es muy molesto la verdad", comentó Elena, quien tiene 6 años viviendo en la colonia.

Debido al estado en el que se encuentran las calles se han originado varios accidentes, principalmente durante la época de lluvias.

"Ocurre seguido, por más que hemos ido a Obras Públicas, nos han ignorado, no han venido nunca, se me hace injusto a mí la verdad, no puede ser que pasen estas cosas y que no tengamos el apoyo de nadie, ya hace falta que le den una pavimentada a esta calle", comentó Luciano, quien reside en esta colonia desde hace aproximadamente 18 años.

Problemática

Entre los problemas que los habitantes de la colonia Ramón F. Iturbe enfrentan por el mal estado en el que se encuentran las calles es el polvo, la terracería y el lodo que se forma durante la época de lluvias.

Vecinos comentan que ya se han comunicado con las autoridades correspondientes, pero que no han recibido ninguna respuesta.