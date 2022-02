Exige FAS que se investigue el destino de los fideicomisos SNTE 53

Mazatlán, Sin.- El Sindicato de los Trabajadores de la Educación Sección 53 en Sinaloa está siendo participe de prácticas monopólicas, actos de corruptela y corporativismo, por lo que apoyan la moción del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en que el Sindicato sea investigado por la ASE, manifestó José Luis Polo Palafox.

El presidente de la Federación de Abogados advirtió que el organismo que él preside estará a favor de la auditoría que se hará al SNTE 53, debido a prácticas monopólicas.

Durante una rueda de prensa, denunció que estas prácticas se han realizado desde hace muchos años, por lo que suponen que debido a la misma corrupción de la que sus titulares han sido partícipes, es difícil calcular el millonario monto.

“El caso más patético de ese corporativismo corrupto, patético, ineficiente y transgresor de los derechos de los trabajadores es el que practica la sección 53 de SNTE en Sinaloa”, dijo.

Indicó que la posición de la FAS, está comprometida con los gobiernos democráticos, con una clase política que no robo, no transe y no engañe al pueblo.

“Está comprometida con los procedimientos institucionales democratizadores, provenientes en donde la opacidad ya no exista donde la opinión pública sinaloense sepa a cabalistas que está pasando”, concluyó.













