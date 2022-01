Se acabaron los “moches” en asignación de obra pública: Rocha Moya

Culiacán. Sin-. A tres meses de que iniciará la actual administración, el gobierno estatal presumió un importante avance en la construcción de nuevas obras públicas con carácter social en Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa "Semanera", el Secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, informó que durante los primeros 93 días de gestión se han realizado 18 nuevas obras públicas entre las que destacan la creación de pozos de agua potable para comunidades marginadas en municipios como Badiraguato, Mocorito, Rosario y Escuinapa.

Local Descuento al agua potable a adultos mayores es una estupidez: Estrada Ferreiro

Además, la reconstrucción, construcción y rehabilitación de carreteras en municipios de Culiacán, Navolato, Ahome, Angostura, Salvador Alvarado y la rehabilitación de sistemas de drenaje donde las inversiones superan los 2, 5 y 7 millones de pesos en cada municipio.

"Hemos arreglado problemitas en un dos por tres. Hay que resolver los problemas de la comunidad, los cotidianos. Vamos a atender el agua potable, la electrificación, lo básico", abundó el mandatario estatal.

Obras inconclusas de Quirino

El secretario de Obras Públicas recordó que, tras arribar al nuevo gobierno, se detectaron 13 obras inconclusas inauguradas por el exgobernador Quirino Ordaz Coppel, entre las que destaca el puente bimodal en el parque Las Riberas, la rehabilitación de una clínica de salud para hombres en el penal de Aguaruto y la obra de la avenida Gabriel Leyva, mismas que, aseguró, ya se concluyeron.

Sin embargo mencionó, es la construcción de la primera etapa del hospital naval de Mazatlán, la única obra pendiente de culminar, misma que lleva un avance del 70 por ciento y que, aseguró, estará culminada para finales de febrero.

Dan fin a la corrupción en contratos de obra pública

Un claro mensaje lanzó el gobernador Rubén Rocha Moya en cuanto a la nueva política en asignación de obra pública durante su gobierno, en la cual no tendrán cabida la corrupción ni los sobornos para lograr las adjudicaciones, los llamados coloquialmente “moches”, pues advirtió que no se contratará a los empresarios de la construcción que incurran en estas prácticas, y además, tampoco a quienes no paguen a su vez a sus proveedores que les vendan el material para las obras públicas asignadas y pagadas por el gobierno.

“Hoy no va a haber corrupción y lo que quiero es que ustedes que son los medios a través de los cuales la población se entera de las cosas, le den seguimiento, todos los procedimientos que se tienen que hacer”, dijo.

Precisó que no se adjudicará ninguna obra que no cuente con el recurso público que garantice su pago, pues el compromiso es otorgar un 35 por ciento del costo de la obra como pago inicial para que el constructor empiece los trabajos, y programar los siguientes pagos, denominados estimaciones, conforme transcurra la obra, hasta llegar a su liquidación, que es la estimación finiquito, último pago que hace el gobierno al constructor.

“Si concluye la obra, que también debe concluir el pago. A quienes concursen y hagan obra, ustedes constructores tendrán la misma obligación que nosotros gobierno de pagarles a ustedes a tiempo, que les paguen a sus proveedores, a los que les venden el cemento, a los que les venden la varilla, dependiendo de la obra, porque ocurre que no les pagan a los proveedores”, manifestó.

“Si nosotros encontramos que pagándoles a tiempo nosotros no les pagan a sus proveedores no les vamos a dar obra, porque finalmente esto ocurre, luego señalan que el gobierno es esto, aquello y demás, pero también se da que hay particulares que no cumplen con sus obligaciones”, advirtió.

El gobernador también se refirió a los casos de corrupción que durante años se habían practicado en la asignación de obras públicas, donde de manera irregular se hacían y exigían pagos de determinados porcentajes para beneficiar al constructor con la asignación de las obras y la liberación de los pagos.

“No van a andar los constructores con nosotros dando cinco centavos de ‘moche’, si yo gobernador me entero que por ahí alguien les cobra ‘moches’, no el secretario, otro que dice que le consiguió la obra, si yo me entero de eso no vamos a darle obra a quien dé ‘moche’, ni para conseguir la obra ni para que le paguen el finiquito. El finiquito ya dije cómo se va a pagar, termina la obra a satisfacción, tenemos supervisores de obra, el supervisor de obra tiene que decir que está bien, tiene que dar un dictamen y en razón de eso se cubre y es todo, eso es lo que vamos a hacer, me interesa a sobre manera esta relación”, finalizó.