Se apoyará a todos los colectivos, vuelvan o no a las escuelas: SNTE 53

Culiacán, Sin.- Sinaloa retomó la educación en modelo presencial a pasear de haber retrocedido al color naranja en el semáforo epidemiológico de Covid-19, una situación alarmante tras una cuarta ola de contagios.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores a la Educación en la sección 53, Fernando Sandoval Ángulo, informó que, pese a eso, se dará respaldo a aquellos colectivos y que decidan retomar el modelo educativo presencial, sin obligar a nadie.

Sin embargo, también se dará respaldo a aquellos planteles que decidan no regresar a la presencialidad, por motivos de vandalismo en sus instalaciones.

“Nosotros hemos acompañado a los colectivos y fuimos muy claros que el colectivo que desidia regresar porque las condiciones de su contexto permitan lo presencial con un 10, 20, 30 por ciento su sección, lo va a apoyar”, mencionó.

“Pero si hay colectivos que decidan no regresar porque no tienen luz, porque no tienen agua, porque no tienen agua en los baños, por supuesto que podemos invitar a las autoridades, el SNTE los va a apoyar”, añadió.

El líder sindical comentó que, desde el año pasado de manera gradual 600 escuelas pertenecientes a esta sección, habían regresado al formato presencial, de las cuales poco menos de 200 ofrecían clases presenciales a pesar de estar en malas condiciones por vandalismo.

Indicó que, desde el arribo de la nueva administración, la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, no ha mantenido un acercamiento para resolver la problemática de los planteles dañados y tampoco las autoridades en materia de seguridad pública han respondido a las solicitudes de patrullaje cerca de los planteles educativos.

“Con todo lo que vimos de vandalismo, no vimos a autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública en las escuelas, no estamos viendo coordinación a aquellas reuniones que tuve con el gobierno anterior, no hemos tenido bilateralidad. Sin embargo, entendemos que la presencialidad es algo que se va a dar poco a poco”, dijo.

Sandoval Ángulo refirió que no se sabe con exactitud cuando llegue el apoyo del programa “La escuela es nuestra”, y que tampoco se sabe cuáles serán las escuelas a que les llegará.

Cabe señalar que entre los planteles educativos con mayor número de vandalismo en el estado, se encuentran la Antonio Nakayama en Culiacán y el jardín de niños Jesús García en Mazatlán.

Sin embargo, a mes y medio del 2022 y a casi dos años de la pandemia, el vandalismo en las escuelas continúa suscitándose, tal es el caso de Jardín de Niños, Gabilondo Soler en Culiacán, el cual ha sido víctima de destrozos en cuatro ocasiones.

Los daños han dejado rejas inservibles, ventanas quebradas, robo de cableado eléctrico y otros.

En este último, Tania Beltrán, directora este plantel, ha solicitado a las autoridades escolares el apoyo para la contratación de un velador.

Apoyo de los gobiernos

Apenas hace unos días, la secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa confirmó que se realizará una inversión de 218 millones de pesos para rehabilitar las escuelas públicas en el estado.

Detalló que, a través de la Secretaría del Bienestar, el gobierno del Sinaloa aportará 100 millones de pesos, a la par que la federación destinará un total de 118 millones de pesos, para la rehabilitación de las instituciones educativas en todo Sinaloa.









