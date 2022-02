“Que te asesoren bien”, responde líder del SNTE 53 a acusación de Rocha

Culiacán, Sin.- El líder estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores a la Educación sección 53, Fernando Sandoval Ángulo, llamó al gobernador Rubén Rocha Moya a informarse sobre el fideicomiso y la renta de la USE con el SNTE 53.

Sandoval Ángulo acusó de mentiroso al gobernador al haber exhibido durante la “Semanera”, que el comité técnico del fideicomiso lo integre solamente el presidente, pues respondió, está conformado de secretarios, propietarios, suplentes y vocales.

“El comité técnico lo Integran tres propietarios y tres suplentes, un presidente, un secretario y dos vocales”, indicó.

Esto luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya indicara durante su conferencia que el contrato con el fideicomiso del SNTE hubiera terminado en 2014, por lo que la administración estatal no le debe nada al sindicato desde antes del 31 de octubre de 2021.

El dirigente del SNTE 53, aclaró que, ni él ni sus antecesores son culpables de los malos manejos administrativos que durante años han exigido que se aclare.

“Que te asesoren bien Rocha Moya, que te informen bien, que te digan que es un fideicomitente, que te digan que es un fiduciante, que te digan quien es un fideicomisario, que te digan que es un patrimonio fideicomiso y no un patrimonio familiar como lo mencionó ayer en la semanera”, dijo

Sandoval Ángulo resaltó que el SNTE 53, mantiene en su poder un documento firmado por autoridades en la gestión del maestro Silvino Zavala frente al sindicato, en el que desde entonces se solicitaba el pago del adeudo de la USE.

En ese sentido, El líder del SNTE 53, cuestionó a Rocha Moya si le debe algo al exgobernador Quirino Ordaz Coppel, pues no lo ha llamado para aclarar la situación.

“Que le debes, Rubén Rocha Moya, a Quirino, que no lo has mandado llamar para que explique por qué habrán de saber que en esta escritura, el representante del Fideicomiso original, cuando se construyó la use y se compró gobierno pagaba la deuda, la firma Quirino Ordaz Coppel, entonces yo te pregunto Rubén, que le debes a tu antecesor ¿Qué acaso en la entrega recepción estos datos no se cruzaron?”, subrayó.

Finalmente, Sandoval Ángulo señalo que ha sido curioso que se exhiban estas problemáticas por parte del gobierno estatal a 17 días de la elección de la nueva dirigencia del SNTE 53. Asimismo, denunció intromisión de Rocha en este proceso.

"Rubén Rocha Moya no tiene las manos metidas en el proceso, tiene el brazo, tiene las piernas, el dorso, tiene todo el cuerpo metido en el relevo seccional", aseveró, Fernando Sandoval













