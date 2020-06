El 30% de adultos mayores es contagiado por asintomáticos

Mazatlán, Sin.- De 279 casos tratados con neumonía atípica documentada por tomografía, alrededor del 30% de los pacientes son personas de la tercera edad que estaban en confinamiento y no tuvieron contacto con personas con síntomas, por lo que se infiere que fueron contagiadas por asintomáticos; advirtió el médico internista, Héctor Velasco Serrano.

Local Acuario espera luz verde para abrir puertas

De los pacientes mayores de 50 años que he visto, facilito un 30% de estos pacientes no estaban en contacto con nadie, estaban en su casa porque son personas mayores de edad, pero tienen a los nietos, a los sobrinos y los hijos que van y los visitan, de ahí puede ser que son asintomáticos.

Velasco Serrano

Dijo que los asintomáticos normalmente son gente joven, que no se da cuenta que tienen el virus porque no presentan ningún síntoma, y al ser portadores ponen en riesgo a otras personas con las que tratan o visitan.

Lo que estoy viendo ahorita es que mucho contagio en personas mayores que teóricamente están en su casa, pero los visitan los jóvenes, los nietos, los sobrinos, yo pienso que son los que los están contaminando.

Velasco Serrano





Local En la Isla de la Piedra se sostienen con la cosecha de cocos

Comentó que los casos asintomáticos no llevan ningún tratamiento, ni sienten absolutamente nada de la enfermedad, por su condición resistente al virus, así que transitan, conviven y contagian como portadores del virus, sin darse cuenta.

De ahí la importancia, agregó, de que tanto enfermos como asintomáticos y personas sin la enfermedad, usen cubrebocas como medida preventiva, guarden la sana distancia y se laven las manos constantemente.

El doctor Velasco informó que también se tiene registro de niños que han sido contagiados en Mazatlán, aunque en menor escala y con una evolución favorable, por lo que recomendó no sacar a los hijos fuera de casa para evitar riesgos de contagio.

En el caso de las mujeres embarazadas, señaló que deben extremar medidas, ya que si se contagian pudieran tener complicaciones.

También hay niños, afortunadamente les ha ido bien a los niños, ya me tocó ver en embarazadas y les ha ido bien, aunque hace rato falleció una, a las embarazadas que les ha dado sí les ha ido bien, no han tenido problema, a los niños también les ha ido bien, hasta ahorita no ha habido problemas, aquí en Mazatlán nos ha ido bien, no les da severo cuadro, pero hay que cuidarse.Velasco Serrano

MORTALIDAD

En Sinaloa han muerto 794 personas por Covid-19, de los cuales 506 eran personas mayores de 60 años, lo cual representa el 64% de muertos, con corte al 10 de junio.





Lee más aquí ⬇