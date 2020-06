Tránsitos "ahuyentan" a clientes de comercios del Centro

Mazatlán, Sin.- El centro de la ciudad se ha visto muy afectado por la pandemia del Covid-19, pero también por la falta de estacionamientos para los clientes que visitan la zona comercial.

Los comerciantes del primer cuadro de la ciudad manifestaron que después de casi tres meses de aislamiento la ciudadanía regresa al Centro, sin embargo, los clientes no tienen dónde estacionarse, ya que todo está en líneas amarillas y los tránsitos no permiten estacionarse.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes de Mazatlán por el Bien del Centro, Dinora Corona, manifestó que la disposición de no permitir el estacionamiento en las calles de esa zona ya dio pie a los abusos por parte de agentes de tránsito, que se sienten dueños, amos y señores del Centro.









Si ahorita te paras en el Centro y no hay ni siquiera un auto que se acerque o que estorbes a alguien, se atreven a ponerte una multa, a ese nivel estamos, se ha visto mucha gente afectada con los tránsitos que no permiten que te pares un minuto Dinora Corona









Recordó que a principios de marzo, el Ayuntamiento marcó con líneas amarilla las zonas en donde no está permitido dejar el vehículo, que es casi todo el Centro.

Por su parte, locatarios del mercado municipal José María Pino Suárez también se quejaron de que además de las bajas ventas, las multas de los tránsitos a los automovilistas alejan a los clientes.

No sé qué quiere el gobierno, no tenemos clientes y no dejan estacionarse a la gente que viene a comprar al mercado, porque luego los multan Dinora Corona









PARA SABER

Fue a principios de marzo cuando el Ayuntamiento marcó con líneas amarilla las zonas en donde no está permitido dejar el vehículo en el Centro de la ciudad.

































