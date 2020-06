Reactivación turística será hasta la última semana de junio

Mazatlán, Sin.- Al continuar el alto riesgo de contagios de coronavirus en Sinaloa, la reactivación del sector turístico tardará un poco más, ahora la fecha tentativa podría ser hasta la última semana de junio.

Los hoteleros manifestaron que se tiene que ser muy precavidos, porque se está en la parte más complicada de la pandemia, sin embargo la situación económica es muy difícil, pues ya no pueden mantener la nómina de los empleados.

El director de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, Julio Birrueta, advirtió que de extenderse la cuarentena hasta julio, ya no tendrá para pagar sueldos a empleados que se mandó a descansar con este beneficio.

Destacó que cuentan con todas las herramientas de prevención necesarias y trabajan para mejorarlas y ponerlas en prácticas, tanto en los lineamientos que marca las autoridades federales y estatales.









Nosotros desde el pasado 1 de junio estamos listos para abrir los centros de hospedajes con los que cuenta la asociación, que son aproximadamente 50 hoteles, pero debido al color del semáforo el cual mide la intensidad del problema endémico por el Covid-19 y que lamentablemente marca en rojo, nos tenemos que esperar hasta que cambie y las autoridades correspondientes autoricen la apertura gradual Julio Birrueta









Julio Birrueta expresó que al menos en Mazatlán se invirtió mucho dinero en las certificaciones internacionales e insumos de los establecimientos de hospedaje, por lo que lamentó que las personas y los negocios no acataran las indicaciones de restricción, lo que generó que el virus se haya propagado tanto.









Que eso se tire a la borda por gente que no está cumpliendo, cuya responsabilidad es muy poquita, simplemente cumplir con las medidas mínimas sanitarias y no lo están cumpliendo. También estamos preocupados porque están muy sueltos ciertos negocios que no fueron clausurados, ya que al haberlos sancionado, pudo haber servido de ejemplo para que la gente se hubiera concientizado Julio Birrueta





Por otro lado, el directivo hotelero reconoció que la desesperación puede hacer que algunos centros de hospedaje puedan aperturarse antes, como sucedió en Cancún, en donde no les importó que su estado siguiera en semáforo rojo para comenzar a recibir huéspedes.

DATO

50 establecimientos conforman la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán.





















