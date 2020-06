Aprueban disolución del patronato que operaba campos de la Juárez

Mazatlán, Sin.- Con 8 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, el Cabildo de Mazatlán aprobó por mayoría la disolución del órgano público descentralizado paramunicipal Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez, para que pase a ser una propiedad del Ayuntamiento operada por el municipio de Mazatlán, y rechazó la propuesta de incluir en el dictamen la prohibición de contratos y convenios con particulares u organizaciones privadas que tengan que ver con la entrega total o parcial de las instalaciones.

Local Entrega Sectur distintivos de sanidad al 52% de los hoteles en Sinaloa

De los 14 miembros del Cabildo, 8 votaron en contra y 6 a favor de la propuesta hecha por el regidor Rodolfo Cardona Pérez, quien planteó añadir 2 puntos al dictamen, el primero, referente a que quedara prohibida la celebración de contratos y convenios mediante los cuales se cediera temporal o permanentemente la utilización de los campos, pistas, albergue o inmuebles propiedad del Ayuntamiento, a particulares u organizaciones privadas.

Y segundo, que cualquier forma de modificación al diseño actual de las instalaciones deportivas sólo se dé con la aprobación mayoritaria de los integrantes del Ayuntamiento.

Local Reactivación turística será hasta la última semana de junio

La sesión que se celebró como videoconferencia y se transmitió a través de redes sociales, tuvo muchas interrupciones y fallas en sonido, en la que regidores como Rodolfo Cardona, Jesús Alberto Lizárraga y Adalberto Valle Pérez, y la síndica Elsa Bojórques Mascareño, cuestionaron iregularidades en la convocatoria, redacción del dictamen, falta de ética en el proceso y violación al reglamento de Gobierno.

Hay que poner candados porque si no vamos a seguir permitiendo las prácticas de regalarle a los que más tienen lo que le corresponde al bien social, no nos oponemos al estadio, pero no tienen llenadera, van sobre los campitos, tenemos que poner un candado para que no se vayan a apropiar de ellos, por eso es importante que diga queda prohibida la celebraciónd e contratos.

Síndica

Dijo que los clubes deportivos cuentan con un ingreso propio que les alcanza para construir sus instalaciones deportivas donde quieran desarrollar sus actividades sin tener que incomodar a terceras personas.

Local Acuario espera luz verde para abrir puertas

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres negó que los campitos de la Juárez se vayan a concesionar y ceder a particulares.

Jamás hemos entregado a particulares lo que es del pueblo, si alguien tiene claro que es esta transformación es un servidor, únicamente sigo lo que el Presidente de México nos pide, y es regresar los espacios del pueblo al pueblo.

Benítez Torres

Señaló que cuando se realizan campeonatos panamericanos y vienen grupos a nivel internacional, tienen que hacerse convenios de trabajo, por lo que añadir al dictamen que no se celebren contratos, afectaría estos eventos.

El regidor Jesús Alberto Lizárraga comentó que como miembro de la Comisión de Juventud y Deporte no se le dio ni el tiempo ni la oportunidad de poder solicitar los documentos que respaldaran dicho dictamen, por lo que habló de que se violentaron y quebrantaron los tiempos y la forma en que se entregó.

Es triste que se vea como un revanchismo político, el interés muy personal, lejos de verse el común general, se malinterpretó la propuesta de Rodolfo Cardona de no entregarlo a privados los campitos de la Juárez.Lizárraga

El alcalde solicitó retirarse en el tiempo de asuntos generales, pese a que varios regidores pidieron su presencia en el cierre de la sesión.

Al final, la Síndico Procuradora comentó que por la serie de irregularidades que se presentaron en la sesión y en la aprobación de este dictamen, la sesión puede impugnarse, ya que el Cabildo tiene la responsabilidad de gobernar el municipio.





Lee más aquí ⬇

Local Constructora responsable repara los daños en calle Benito Juárez