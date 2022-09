Crece la maleza en el Infonavit Playas

Mazatlán, Sin.- Desde hace cuatro meses, habitantes de la calle Bahía, del Infonavit Playas, han solicitado a Parques y Jardines que limpien las áreas verdes del asentamiento, ya que desde antes de la temporada de lluvias la maleza estaba bastante crecida, pero esa limpieza nunca ha llegado y ahora temen la aparición de animales ponzoñosos que puedan picar a los vecinos.

"Ya nos hemos comunicado a Parques y Jardines, pero no han venido, yo ya marqué fácil unas seis veces, pero hasta la fecha no se nos ha hecho caso, no sé si algún vecino de aquí ya marcó también, el lugar es muy tranquilo, pero los niños quieren salir al parque a jugar a los columpios, antes se prestaba, pero ahorita ya no", comentó Édgar, residente del lugar.

Otro de los problemas que tienen es que la maleza ha ocasionado la aparición de mosquitos y también temen que aparezcan a alacranes, arañas u otros insectos que puedan picar a los vecinos.

"Ya se vieron ratas por ahí, pero si llega a salir algún animal venenoso o con rabia de ahí, es algo que uno se pone a pensar, porque no dejamos salir a los niños por lo mismo, pero también las criaturas no hacen caso en veces y se pueden ir y les puede llegar a picar algo", añadió.

Sin fumigación

Ante la cantidad de maleza que hay en el sitio, los zancudos han sido muy frecuentes y tampoco han fumigado por la zona, por lo menos en los últimos tres meses.

“No es justo que nosotros tengamos que pagar para que vengan a fumigar, ya que la camioneta que suele fumigar no ha sido vista por esta zona del Infonavit Playas”.