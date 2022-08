En Arroyo Jabalines, el temor de la inundación llega cada año a Mazatlán

Era una madrugada de agosto del 2019 cuando María Félix, su esposo y dos hijos estaban dormidos y los vecinos casi les tumban la puerta de su casa porque estaban inundados.

Una fuerte lluvia había ocasionado que el arroyo Jabalines se saliera de su cauce y el nivel subiera un metro de altura dentro de su vivienda ubicada en la colonia Ampliación 20 de Noviembre, uno de los más de 80 asentamientos ubicados en zonas inundables en el puerto.

Ella tiene 45 años batallando con las inundaciones, pero fue hace tres años cuando se quedó sin prácticamente nada, ya que se mojaron todos sus muebles, aparatos electrodomésticos, colchones y ropa.

"Hace tres años me agarró dormida, eran las 3:00 de la mañana cuando nos despertaron y me levanté de la cama, ya estaba todo inundado y el agua seguía subiendo, esa vez me quedé hasta sin calzones".

Cada que llega una nueva temporada de lluvias en Mazatlán, aparecen el miedo, la angustia y la desesperación, pues ni ella ni su familia duermen para que la inundación no los agarre dormidos otra vez.

Hay temporadas donde cada semana, por lo menos una vez se inundan, en ocasiones es bajo el nivel del agua, al alcanzar 20 centímetros dentro de su hogar, cuando son medianas la altura sube a 60 centímetros de alto y cuando son fuertes, de 80 centímetros a más de un metro.

RESGUARDAN PERTENENCIAS

Ella vive por la calle Mochis y su casa, de una sola planta, es de las pocas que están al nivel de la vialidad. La humedad tiene marcada su vivienda por las inundaciones registradas y está casi sin muebles.

Con el paso de los años y las pérdidas materiales que han tenido, ella y su familia han realizado algunas adecuaciones para resguardar sus pertenencias.

Los closets, la cocina y alacenas son de concreto; el ropero está empotrado en la pared a 70 centímetros del piso, para evitar que se moje, además, colocaron unos estantes horizontales casi en la pared, para guardar, ropa y documentos en cajas de plástico.

Llega el mes de junio y doña María empieza a prepararse, guarda en las cajas la ropa, además de cobijas, cortinas y documentos, porque no sabe en qué momento va a llegar la lluvia.

Ella tenía 24 años con su refrigerador y nunca se le había descompuesto, a pesar de que flotaba en cada inundación, pero hace tres meses se le descompuso y ya no encontró refacciones para arreglarlo, por lo que tuvo que sacar a crédito uno nuevo.

"Pero como nos costó muy caro, buscamos la manera que no se mojara, así que mi esposo construyó una plancha de más de medio metro de altura y ahí tenemos el refri, lo mismo sucede con un congelador, también lo subimos, prácticamente los tenemos en las alturas".

TE ACOSTUMBRAS

Doña María tiene casi toda su vida en esa colonia, ahí está toda su familia, por lo que es muy difícil pensar en cambiarse a otro lugar. Llegó a este asentamiento cuando tenía 6 años de edad y desde entonces recuerda el arroyo con agua cristalina donde se bañaban y lavaban la ropa. Ahora todo es diferente.

"El arroyo corría por esta calle no por donde esta ahorita, lo rellenaron con basura, por eso cuando llueve, la corriente busca su cauce natural, hace tres años fue cuando revistieron el canal y a partir de ahí fue cuando se han tenido las inundaciones más fuertes aquí en la colonia".

Empieza a nublarse y doña María comienza a inquietarse, pues no sabe qué tan fuerte será la lluvia. Cuando empieza a arreciar el agua y se prolonga por varias horas, los mismos vecinos vigilan el canal y avisan a gritos cuando ya se salió el arroyo.

"Nada más empieza a subir el agua, mis dos hijos se van con mi hermana, que vive una casa adelante, ahí es más alto y tiene dos pisos, de hecho ya tienen lista una mochila con tres cambios para cuando se necesite. Después, bajo la pastilla de la electricidad y cuando escuchó los gritos que ya viene el arroyo, me voy yo, mi esposo no quiere dejar la casa, es muy terco y se queda al pendiente, para cuando baje el agua empezar a limpiar", dice.

“Es muy triste quedarte sin nada, las autoridades vienen y te ayudan con lo que pueden, te dan una colchoneta, lo importante es tener dónde dormir cuando todo quedó bajo el agua. Lamentablemente uno se acostumbra a esto”.

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Sequías más prolongadas, inundaciones más frecuentes e incendios cada vez más arrasadores; la crisis climática no es un temido escenario del futuro, es una realidad de consecuencias catastróficas, principalmente en las zonas donde la pobreza es más aguda y existe un alto riesgo de enfrentar fenómenos climáticos extremos.

Amplias zonas de Mazatlán están consideradas como de muy alto y alto riesgo de inundación. Según el Atlas de Riesgos Naturales para el Municipio de Mazatlán, muchos de estos sectores son vulnerables porque no respetaron el sistema hidrológico de la ciudad.

ZONAS VULNERABLES

El 40% de las zonas más vulnerables de Mazatlán están en peligro debido a que se han utilizado cauces como calles o se han realizado asentamientos habitacionales junto al arroyo Jabalines.

Dentro del casco urbano del puerto se estima que se encuentran más de 80 asentamientos humanos propensos a sufrir inundaciones debido a las lluvias, además de la zona rural, donde hay más de 15 puntos con riesgo, gracias a que se encuentran cerca de canales o arroyos.

Las colonias susceptibles a riesgo de inundación fluvial en Mazatlán son el Centro de la Ciudad, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Toledo Corro, Rubén Jaramillo, Villas del Estero, 20 de Noviembre, Ramón F. Iturbide, Fovissste Mazatlán, Ampliación Lico Velarde, Playas del Sol, Flamingos, Alameda, Genaro Estrada, Villas del Sol, Ampliación 20 de Noviembre, La Foresta y Villa Verde.

Así también existen otros sectores, como la Salvador Allende, Insurgentes, Tierra y Libertad, 12 de mayo, Casas Económicas, Bahías de Mazatlán, Valle Dorado, Hogar del Pescador, Infonavit Playas, López Mateos, Pueblo Nuevo, El Toreo, Francisco Villa, Anabella de Gavica, Playa Sur, Lico Velarde y Villa Verde.

Otros puntos más son Los Laureles, San Jorge, Gaviotas, Sábalo Country, Pino Suárez, Francisco I Madero, Rafael Buelna, Burócrata, Olas Atlas, Jacarandas, Anáhuac, Jesús García, Santa Cecilia y Azteca.

Las comunidades de la zona rural que pueden resultar afectadas es desde La Cofradía, El Tecomate, Escamilla, Lomas de Monterrey, San Francisquito, La Tuna, El Vinillo, El Pozole, La Urraca Vieja, Barrón, Siqueros, El Bajío, Lomas del Guayabo, El Roble, Villa Unión y El Walamo.

ARROYO JABALINES

El arroyo Jabalines, cuyo cauce fluye por más de 13 kilómetros en la zona urbana de la ciudad hasta su desembocadura al Estero del Infiernillo, es de los principales generadores de inundaciones debido a que ha tenido modificaciones en su forma natural, lo que ha ocasionado que este escurrimiento se desborde y provoque daños a la población, comercios, industria e infraestructura municipal.

Hay 94 asentamientos humanos sobre la cuenca principal del arroyo Jabalines, que representan la zona más vulnerable a inundaciones, de acuerdo al Atlas de Riesgo.

DATOS

-60 mil habitantes de Mazatlán sufren por las inundaciones cada temporada de lluvias.

-80 colonias están en riesgo de inundación en Mazatlán.

-19 comunidades de la zona rural están en riesgo de inundación.

REFUGIOS TEMPORALES

- Centro de Convenciones.

- Club de Leones.

- Instituto Cultural de Occidente.

- Polideportivo de la UAS.

- Conalep I.

- Secundaria Técnica 88 en la Isla de la Piedra.

- Conalep 39 en Villa Unión.

- Escuela Preparatoria de la UAS en El Quelite.

“Es muy triste quedarte sin nada, las autoridades vienen y te ayudan con lo que pueden, te dan una colchoneta, lo importante es tener dónde dormir cuando todo quedó bajo el agua”. afirmó, Mafía Félix.