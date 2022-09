En Mazatlán, habitantes del Centro viven entre zancudos

Mazatlán, Sin.- Por la calle Luis Zúñiga, entre Belisario Domínguez y Virgilio Uribe, se encuentra un terreno baldío lleno de maleza que ha provocado la aparición de miles de mosquitos en la zona.

Vecinos del lugar hacen un llamado a las autoridades para que se le dé mantenimiento al sitio y también para que se fumigue toda la zona, pues temen contagiarse de dengue si los llega a picar un mosquito causante de la enfermedad; además de que han proliferado las ratas y otro tipo de insectos.

"Es un peligro para los que vivimos por aquí, donde uno de esos animales se meta a la casa es muy peligroso, hasta se puede formar una plaga ahí, es lo que más miedo me da, porque las ratas hacen plaga y aparte hace días ya me tocó ver un alacrán", señaló Griselda, vecina de la zona.

Aseguró que es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto en esta problemática que viven.

"Yo trabajo por aquí, y espero que no se meta una rata a ninguna casa o a ningún local de por aquí, porque vi que se metió ahí por las plantas y me dio temor, ni modo que metiera la mano, no me podía arriesgar", dijo.

Una de las medidas que han tomado los vecinos es echar insecticida, para aminorar un poco la situación.

"Ahorita ya estamos buscando entre los vecinos quién haga estos trabajos para que nos puedan hacer un presupuesto y para poder fumigar, o que aunque sea nos manden la camioneta que fumiga, las autoridades nos pueden echar la mano, ya hicimos algunas llamadas a Atención Ciudadana, pero no hemos sido atendidos”, comentó Marcos.

Se agrava la situación

Señalan que en esta época de lluvias se ha agravado la situación, pues la maleza ha crecido y la cantidad de zancudos que hay en la zona se ha incrementado.

“Hemos tenido que comprar repelentes y evitar que se acumule el agua en las calles, en nuestros patios, todo esto con el fin de no atraer a estos insectos”, explicó María, otra vecina afectada.