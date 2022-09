Le piden al Químico que voltee a ver a Valles del Ejido

Mazatlán, Sin.- Por la avenida Francisco I. Madero de la colonia Valles del Ejido de Mazatlán, la maleza está muy crecida, pues en esta temporada de lluvias no la han cortado, además de que las luminarias fallan constantemente. Vecinos del lugar le piden al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres que voltee a verlos.

La problemática tiene ya alrededor de dos meses y pese a ser reportada varias veces, no ha sido resuelta.

"En las noches no se ve nada, las lámparas no funcionan, deja tú que esté oscuro solamente, lo solo que llega a estar, y cuando vas en la bicicleta no se ve nada, hace como 3 o 4 días asaltaron a un muchacho por aquí, todo le quitaron, porque ni los tenis traía el pobre; ya unos vecinos han llamado al Ayuntamiento y han reportado la situación, pero hasta la fecha nada. El Químico no voltea a vernos", comentó Hilario, un residente de la zona.

Algunos comerciantes del área también han expresado sus molestias ante esta situación, pues desde que no funcionan las luminarias, los asaltos en la zona han aumentado.

"Tenemos algo de miedo porque nos puede pasar algo a nosotros, aunque aquí nosotros ponemos nuestra propia luz, también porque en algún momento nos puede hacer perder a nuestra clientela, pues pueden 'quemar' el sitio y eso no es conveniente para nuestro negocio", dijo Benjamín, un vendedor de tacos de la zona.

Recuerda que hace aproximadamente 2 semanas una joven a la que intentaban asaltar fue auxiliada por unos vecinos del lugar.

"Este problema ha causado que asalten a algunas personas de por aquí, lo cual vemos mal, porque hasta a nosotros nos puede afectar indirectamente, el otro día gracias a Dios que unos jóvenes de aquí alcanzaron a ayudar a una muchacha, pero un señor le quería quitar sus pertenencias, afortunadamente los chavos corrieron y alcanzaron a ahuyentar al delincuente ese".

Falta de limpieza

Otro de los problemas que se tienen es la maleza crecida por el camellón de la avenida, que provoca la aparición de zancudos y otros bichos.

"Ojalá vengan a cortarlo pronto, ya hemos llamado a Parques y Jardines, queremos que resuelvan esto, si de por sí aquí está lleno de monte, ya con eso es más que suficiente como para que tengamos otro problema así", dijo Luisa, una vecina de la zona.