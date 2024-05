Concluye la Semana de la Moto 2024 son fatalidades

Mazatlán, Sin. -El cierre de la Semana de la Moto en Mazatlán ha dejado un saldo positivo, con la implementación de un operativo que garantizó la seguridad de los asistentes. Según datos proporcionados por las autoridades, se registró un total aproximado de 59 Mil personas que participaron en los diversos eventos y conciertos, superando las expectativas previas.

En cuanto al operativo "Conduce sin Alcohol", se llevaron a cabo 377 pruebas, de las cuales 93 arrojaron resultados positivos de aliento alcohólico. Este despliegue policial resultó en la detención de dos personas y el envío a la pensión de cinco vehículos en total.

Además, se realizaron 46 detenciones por diversas faltas administrativas, destacando infracciones como alta velocidad, falta de casco y acrobacias peligrosas, distribuidas principalmente en áreas como Olas Altas, Zona Dorada, Avenida del Mar y Cerritos.

A pesar de la intensa actividad, el reporte oficial revela un total de 13 accidentes con 10 personas lesionadas, pero fortuitamente sin víctimas mortales ni heridos graves.

"No hubo decesos, fue saldo blanco, ese es el resultado, un resultado favorable, podríamos decirlo, porque no tuvimos accidentes de gravedad y sobre todo no hubo decesos", comentó Edgar González Zataráin, alcalde de Mazatlán.

Se procedió al aseguramiento de 7 vehículos por faltas administrativas.

En cuanto a la disposición de vehículos, se enviaron a la pensión 30 motocicletas y 24 vehículos automotores como resultado del operativo. La modificación de la fecha del evento no pareció influir negativamente en la afluencia de asistentes, que se mantuvo alta y combinada con otros dos eventos simultáneos.

Además, Gustavo Guadalupe Espinoza Bastidas, Coordinador del Escuadrón Acuático de Mazatlán, resaltó que durante esta semana no se registraron casos de ahogamiento en las playas de la ciudad, lo que subraya el éxito en materia de seguridad y prevención durante el evento.

"No hubo ahogados, fue saldo blanco afortunadamente también en los operativos de playa", señaló Espinoza Bastidas.