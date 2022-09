Baches inundan las calles de Villa Florida

Mazatlán, Sin.- La avenida Arboleda, a un costado de la calle Quelite, en el fraccionamiento Villa Florida de Mazatlán, se encuentra en condiciones deplorables, lo que ha provocado accidentes de autos y motocicletas.

"Hemos estado llamando al Ayuntamiento y no nos han hecho nada de caso, no creas que se han parado aquí, no le han dado mantenimiento a la calle, hay hasta maleza ahí, se llenó todo, está lleno de terracería y no han pavimentado, la avenida está toda rota, le falta mucho, tanto a la calle como a la avenida", señaló Alma, vecina del lugar.

Además de eso, añade que recientemente un vecino de la zona sufrió un accidente a la hora de pasar en bicicleta por la zona.

"El pobre muchacho quería hasta llorar de la cortada que se hizo con su bicicleta, él andaba en ella tranquilo con rumbo a jugar, y de repente no vio un pozo que estaba ahí y cayó al piso, los que estábamos afuera volteamos y lo vimos, fuimos a ayudarlo, gracias a Dios el muchacho se pudo levantar solo”, agregó.

Ha provocado accidentes de autos y motocicletas. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Aparte de la falta de mantenimiento, la maleza ha crecido mucho en esta temporada de lluvias, lo que ha provocado la proliferación de insectos y animales ponzoñosos.

"Ojalá que no se forme una plaga de algo ahí, porque si no va a ser otro problema, eso está mal, ya hemos reportado y es hora que no vienen ni a limpiar la maleza, ni a pavimentar y mucho menos a arreglar el bache que está sobre la avenida", comentó Cosme.





Alcantarilla sin tapa

Además, una alcantarilla sin tapadera que se encuentra también en la avenida Arboleda los mantiene en estado de alerta, ya que es un riesgo para automovilistas y peatones.

“Este problema tiene aproximadamente tres meses y no ha sido atendido por la dependencia correspondiente, es cosa de todos los días”, señaló Cosme.