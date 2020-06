Ciudadanía no se siente “preparada” para la nueva normalidad

Mazatlán, Sin.- Temor e incertidumbre es lo que sienten los mazatlecos al entrar a la nueva normalidad, en donde la reapertura de las actividades comerciales genera mayor movilidad en las calles, incrementándose así el riesgo de contagio de Covid-19.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, ciudadanos reconocen que aún no se encuentran preparados para vivir con todas las medidas preventivas que han utilizado los últimos tres meses, para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Carlos aseguró que el hambre hace que las personas forzosamente tengan que adaptarse a la nueva normalidad, que ha dejado la enfermedad no sólo en Mazatlán, sino en todo México.

No hay gente en las calles y nosotros tenemos que comer, tenemos que salir para llevar un cinco a la casa, y ahora aplicando todo lo que nos piden para evitar posibles contagios, eso hace que la situación se vuelva más complicada.

Carlos

Por su parte, Omar señala que es tiempo que las actividades laborales se normalicen en el puerto, aunque los mazatlecos no estén preparados todavía para ello.

Debemos retomar nuestras actividades, siempre con las precauciones necesarias, como el guardar la sana distancia, usar cubrebocas y gel antibacterial, aunque a muchas personas nos cueste trabajo, estamos recuperando la movilidad pero también relajando nuestras acciones.

Omar

Caso contrario, Gregorio comenta que en Mazatlán ya se encuentran listos para la nueva normalidad.

Creo que la mayoría ya estamos listos, eso se refleja en que mucha gente ya regresó a sus actividades, que interrumpió después de más de tres meses de permanecer en sus casas. Es cuestión de seguir todas las indicaciones.

Gregorio

En contraste, Luis Felipe aseveró que difícilmente la ciudadanía está preparada para salir del confinamiento.

Eso se ha visto reflejado en el colapso en que se encuentran los servicios hospitalarios, por los constantes casos de personas afectadas por coronavirus en la región. No podemos relajarnos tanto, debemos ser más precavidos.

Luis Felipe

De igual manera, Efraín, mencionó que la población podrá volver a sus actividades, siempre y cuando respete las medidas que exigen las autoridades de salud, para evitar que se presenten contagios de Covid-19.

No hay que olvidar que todavía no salimos de la pandemia, debe de existir mucha precaución, los mazatlecos todavía no estamos preparados para salir a la nueva normalidad porque no seguimos las medidas, nos relajamos bastante.

Efraín

