Asegura el “Químico” que trabajos en el puente de El Quelite no dependen del municipio

Mazatlán, Sin.- El caso del puente sobre el río Quelite, que colapsó con la tormenta tropical “Nora” en agosto pasado”, le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y ya dijo que hasta el próximo año iniciarán los trabajos, aseguró el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

Indicó que por el momento se les dará seguridad a las personas que circulen por esa zona y que se mantiene comunicación con la Guardia Nacional para evitar incidentes en esa carretera.

Y ante los accidentes que se han registrado de vehículos que caen al lecho del río, el alcalde reiteró que quisiera que ya se resolviera este problema, pero no le corresponde al municipio, ni al estado, sino a la federación, que es quien atiende el tema de las carreteras.

“Hemos intervenido, hemos solicitado con oficios el apoyo, nos dicen que no hay presupuesto hasta el año que entra y más no podemos hacer nosotros. Yo lamento que la gente esté sufriendo eso, pero no depende de nosotros, pero ojalá tuviéramos capacidad económica para resolverlo”, manifestó.

El presidente municipal llamó a los mazatlecos a disfrutar de estos días de Navidad.

“Vivimos tiempos tan terribles en este año que se fue que ahora hay que compensarlo con cariño, amor, comprensión y todo lo que podamos darles”, indicó.

Y en torno a la próxima visita del secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, dijo que le están armando una ruta de trabajo, que contempla una visita al Parque Aeroespacial, al Parque Central, para inaugurar el trenecito y sus estaciones, además de inaugurar el monumento Tributo a Los Beatles.









