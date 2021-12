Prevén iniciar en enero construcción del puente sobre el río Quelite

Mazatlán, Sin.- Será hasta enero cuando por fin la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) empiece a meterle mano al puente derribado sobre el río Quelite, informó el director de Obras Públicas, Luis Núñez Gutiérrez.

La mañana del miércoles, una pareja de turistas procedentes de Guadalajara resultó lesionada, al caer al río.

Dio a conocer que ya habló con José Refugio Ávila, quien es el director de la SCT en Sinaloa, y le comentó que no hay recursos para iniciar la construcción del puente.

“Me comenta él que todavía no está el proyecto, pero que iniciando el año, Hacienda le va a asignar recursos, comienzan con el proyecto y le dan para adelante, ¿qué es lo que ha pasado? Primeramente que nada, el puente se va a modificar, de manera tal que cuando venga un fenómeno natural no esté pasando que tumbe y tumbe el puente, creo que van a cambiar el proyecto”.

Dijo que también le comentó que está involucrada Conagua, tal vez por el tema del río, pero que ellos ya hicieron una desviación que va a menguar el problema de la circulación por esa carretera.

Núñez Gutiérrez confirmó que la SCT le dará para adelante a la construcción del puente en enero, porque sí le ha afectado bastante a la sindicatura de El Quelite.

“Será en enero cuando inicie, me comenta (SCT) que Hacienda tiene ya etiquetado el recurso y que va a ser entrando enero, no me habló de febrero o marzo, me dijo que el dinero ya lo tienen y que iniciando enero ya se inicia, es el tema prioritario para ellos”, manifestó el director de Obras Públicas.













