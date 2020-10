Aprietan ‘cinturón’ a dependencias municipales

Mazatlán, Sin.- El gasto de 60 millones de pesos destinados al programa emergente Covid-19, más el apoyo de 15 millones de pesos que se tuvo que entregar a la paramunicipal del Acuario, ya que se vio obligada a cerrar por el confinamiento con motivo de la pandemia del coronavirus, sumergieron a la administración municipal de Mazatlán en un problema financiero de liquidez, pero que se está resolviendo con reajustes en las participaciones y la reducción de gastos en todas las dependencias, aseguró el tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga.

“Podemos decir que el presupuesto de ingresos vamos más o menos, no muy desfasados conforme a lo que se presupuestó, pero en egresos ahí sí vamos abajo, hemos tomado medidas, sacrificando, amarrándonos el cinturón, haciendo compras altamente necesarias, no hacer compras o gastos que no sean necesarios, restringimos a todo el sector de paramunicipales, les rebajamos un 10% las participaciones, a partir de junio y julio”, expresó.

Dijo que se restringieron gastos en todas las dependencias en los rubros de papelería, refacciones, reparaciones, alimentos, gasolina, pagos extras, entre otras compras, con la finalidad de salir adelante ante este problema financiero de liquidez.

En relación a los ingresos fiscales por impuestos y derechos que son los que sostienen al ayuntamiento, el tesorero informó que están por debajo de lo presupuestado, con 16 millones de pesos, que representan un 2.48% menos.

“Esto no es tan impactante en relación al total, porque hay conceptos en los que vamos un 40% abajo como es el de seguridad pública, espectáculos con un 53%, en la ampliación de horarios de alcoholes un 43%, en las licencias de alcoholes un 25%, todo eso son realmente los impuestos del Ayuntamiento; lo que es otros ingresos, que son las participaciones nos han llegado bien, completas y no ha habido disminución”, aclaró.

Dijo que en cuanto a ingresos por concepto de impuesto Predial, se lleva recaudado 350 millones de pesos, que representa un 7.1% más que el año pasado en estas mismas fechas, a pesar de la pandemia del coronavirus, por lo que se espera cumplir la meta de 365 millones de pesos al cierre del mes en curso.

“De hecho en lo presupuestado vamos arriba en Predial, un 7.1% hemos cobrado más Predial que el año pasado, con todo y pandemia, la gente ha cumplido, le tiene confianza a este gobierno, sigue pagando”, apuntó.

Refirió que en rezago de pago de impuestos se tiene una cantidad histórica de 600 millones de pesos, pero aspirar a cobrarlo todo, agregó, sería un sueño, por lo que se trabajará enfocados a cubrir la meta de este año, haciendo descuentos del 50% en recargos de ISAI y del 100% en multas y recargos del Predial, durante noviembre.









