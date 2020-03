Ayuntamiento de Mazatlán se gastó 1.9 mdp en la Fitur

Mazatlán, Sin. - En total, el municipio de Mazatlán gastó un millón 900 mil pesos en la Feria Internacional de Turismo que se llevó a cabo en Madrid, España, del 22 al 26 de enero pasado, de los cuales sólo faltan por comprobar alrededor de 445 mil pesos; aseguró el tesorero Javier Alarcón Lizárraga.

Local Elige DIF Mazatlán a su ‘niño difusor’

Tan sólo en viáticos, informó, se entregaron 495 mil pesos a siete de los nueve funcionarios y servidores públicos que acudieron a la Fitur, de estos se gastaron 316 mil 958 pesos, el resto del dinero se regresó.

En hospedaje, el monto fue de 352 mil 598 pesos, en transportación 227 mil 950 pesos y en insumos, la “inversión” ejercida fue de 557 mil 164 pesos, en el que se incluyen souvenirs, material, folletería y la adquisición del stand.





Tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga. Foto: Juan Carlos Ramírez │El Sol de Mazatlán

Lee Aquí: Comparte Luis Alberto el sazón de la región

Sin embargo, datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca vía Acceso a la información, indican que el stand costó 855 mil 087 pesos, más un video promocional de 64 mil 960 pesos y la impresión de cuadrípticos por el orden de los 8 mil 212 pesos, que superan los 557 mil 164 pesos de insumos.

Con respecto a la comprobación de gastos, el tesorero dijo que a la fecha suman 1 millón 454 mil 670 pesos.

Alarcón Lizárraga aclaró que los gastos de la regidora María Isabel Gamboa González corrieron por su propia cuenta, y que tampoco se incluyeron los gastos de la secretaria particular del alcalde Luis Guillermo Benítez, Zaira Esther Mercado Hernández.

Local Se ‘acaban’ cubre bocas y gel antibacterial





Parece ser que faltan como unos 400 y tantos mil pesos, no sé realmente qué no han comprobado, a lo mejor nos van a traer los gastos porque estaban haciendo la conversión a euros, cuánto fue, todo eso, pero podemos decir que cerrado fueron 1 millón 900 mil pesos lo que se gastó, pesos más o pesos menos, en esa inversión, no gasto, para promover a Mazatlán en la Fitur.

Alarcón Lizárraga





El tesorero municipal refirió que nunca, ninguna administración de Mazatlán había ido a una Fitur, así que no se puede comparar el gasto con ninguna cifra para decir si se gastó más o menos; no obstante, reconoció que este es el gasto más fuerte del gobierno municipal en turno en cuestión de promoción del destino turístico.

Comentó que ya está en puerta el Tianguis Turístico 2020 que se realizará del 22 al 25 de marzo en Médica, Yucatán, por lo que ya se prepara una comitiva de Mazatlán que será encabezada por el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, y el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, David Armando González Torrentera, pero todavía no se han solicitado los viáticos para dicho evento.

CIFRA

1.9 millones de pesos gastó el municipio en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España.

GASTOS COMPROBADOS DE LA FITUR

Hospedaje: $352,598

Transporte: $227,950

Insumos: $557,164

Viáticos: $316,958

TOTAL: $1’454,670









Lee más aquí ⬇

Local Busca Conapesca más presupuesto para vigilancia Local Registran constructores 40% en ocupación