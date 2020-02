Niega Ayuntamiento de Mazatlán desvío de recursos de FAISM

Mazatlán, Sin. - Desmiente tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga, el supuesto desvío de 44 millones de pesos de FAISM, así como el faltante de 65 millones en inversión de obra pública directa, ya que esos recursos se transfirieron a Jumapam a obras asignadas y autorizadas.

Asimismo, señaló que, de acuerdo al presupuesto de egresos de 2020, el recurso destinado a difusión social bajó de 12.9 millones de pesos a 10.7 millones, es decir 2.2 millones de pesos menos, por lo que es falso que se haya incrementado.

Esto en relación a las declaraciones vertidas por el director de Observatorio Ciudadano, Gustavo Rojo Navarro, quien dijo que el estado financiero reportaba una recaudación de 68.7 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAISM), y el presupuesto de egresos mostraba un monto de 25 millones de pesos ejercido, así que si no se comprobaba el destino de los recursos en obras se tendría que devolver el recurso no aplicado.

Advertía que si un peso se ejerce en obras que no están consideradas en el plan que presentaron a Hacienda, es desvío de recursos y es falta administrativa grave.

Por otra parte, Rojo Navarro señaló que a pesar de que el presupuesto de egresos para el 2020 contempla un ligero incremento con respecto al gasto del año pasado, hay rubros que registran aumentos de más del 30%, como es el caso de servicios de comunicación social y publicidad, que subió de 14 millones 287 mil pesos a 18.7 millones de pesos, más 3.3 millones para relaciones públicas.

El tesorero Javier Alarcón dijo desconocer la fuente de información de Observatorio Ciudadano para hacer tales señalamientos, a no ser que sea información filtrada y se haya dado una mala lectura al estado financiero.

Al hacer un análisis de la obra pública directa de 2019, informó que se gastaron 130 millones 644 mil 396 pesos, monto superior al programado de 118 millones 768 mil pesos, de los cuales 29 millones 462 mil 613 pesos fue obra pagada en el municipio, 35 millones 729 mil 573 pesos se destinaron a obras del rastro TIF y 65 millones 452 mil pesos fue obra pagada en Jumapam, vía transferencia.

En cuanto a la obra realizada con recursos del FAISM, se invirtieron 68 millones 136 mil 798 pesos, de estos 25 millones 274 mil 580 pesos fueron obras ejecutadas por el municipio, y el resto, 42 millones 862 mil 217 pesos, se transfirieron a Jumapam para obras de infraestructura hidráulica.

Eran 25 millones de pesos el municipio, como sale en la nota, pero no se dan cuenta que 42 millones de pesos fueron transferidos a la Jumapam, que hace obras también y que está especificada en FAIS, y sí aparece en el presupuesto. Está mal Gustavo Rojo, que lea bien los estados financieros, no sabe leerlos como los puedo leer yo, está mal.

Javier Alarcón

Refirió que el único subejercicio que hay en FAISM son 877 mil pesos, pero no 44 millones de pesos, y en cuanto a obra pública directa, fueron 12 millones de pesos más de inversión a lo programado.

OBSERVATORIO CIUDADANO MIENTE: TONATIUH

Como una mentira calificó el director de Bienestar Social, Tonatiuh Guerra Martínez, la información dada por Observatorio Ciudadano, sobre la presunción de un posible desvío de recursos por parte del municipio, ya que –añadió- las 94 obras autorizadas con recursos del FAISM fueron ejecutadas con un monto de 62 millones 573 mil 616 pesos.

Esta información no sólo es pública, sino que además de estar en la página de transparencia, está en la Secretaría de Hacienda, en el que se llama seguimiento de recursos federales transferidos, están las 94 obras que se ejecutaron, son recursos que están etiquetados y tienen un nivel de candados de seguridad que nadie ha podido con ellos, aquí están todas las obras, actualizado al día 4 de enero.

Guerra Martínez





Indicó que es falso que haya un riesgo de que el gobierno reduzca la aportación del FAIS al Ayuntamiento de Mazatlán, en el supuesto de que no se haya ejercido el monto total el año pasado, ya que se trata de recursos del ramo 33, que se basan en el nivel de recaudación de los impuestos federales como el IVA y el Impuesto a la Renta, de ese total el 2.5% se va al FAIS. No así los recursos del ramo 28 o 23, en los cuales sí se castiga cando el estado o el municipio no ejecuta, con una disminución del recurso.

Agregó que en el 2019 se ejercieron 25 millones de pesos por parte del municipio, y el resto del recurso lo invirtió Jumapam en zonas de marginación en drenaje y agua potable, que son 2 de los 5 conceptos principales de FAISM.

Indicó que el ejercer las obras por parte de esta paramunicipal va a permitir que este año se tenga devolución de impuestos de IVA y de Impuesto Sobre la Renta, lo que anteriormente no se tenía porque las obras las ejecutaba Obras Públicas.

Para una mayor transparencia en el recurso, subrayó que todas las obras del FAIS cuentan con comités de obras que vigilan la aplicación del dinero y la calidad de la obra.

INFORMACIÓN IMPRECISA

Por su parte, el director de Comunicación Social, Sergio Rubio, indicó que la información que dio Observatorio Ciudadano sobre la inversión en obra pública social y el gasto en difusión y publicidad, es incorrecta e imprecisa.

Son presunciones de ese organismo que se dan a la ligera, no sé cuáles sean sus objetivos como organismo, pero si van a emitir información que le competa a la sociedad conocer, supongo que es uno de los objetivos de ese organismo, lo que hacen es confundir a la ciudadanía.

Sergio Rubio

Aclaró que, en el primero de los casos, se deja entrever como que el gobierno están haciendo mal uso de los recursos y que hay un desvío de recursos, y en el segundo, queda la percepción de que no sólo se está incumpliendo con la Ley de Austeridad, sino que se están aumentando el recurso para invertir, cuando no es así.

“El reto mío como autoridad, es hacer más con calidad con menos recursos, es un reto para el área que yo encabezo, porque me heredaron un área con una reducción del presupuesto de 13 millones que se tenían el año pasado, hoy ejerceríamos 11 millones de pesos”, apuntó.

RESUMEN DE OBRAS FAISM

Educativas: 15 obras, $11’207,688 contratado, $10’010,137 ejercido

Infraestructura hidráulica: 29 obras, 10’934,260 contratado, 8’052,854 ejercido

Infraestructura sanitaria: 37 obras, 30’741,578 contratado, 15’268,209 ejercido

Pavimentaciones: 12 obras, 17’435,033 contratado, 15’268,209 ejercido

Subcolector: 1 obra, 2’654,810 contratado, 2’073,070 ejercido

DIFUSIÓN SOCIAL

Autorizado 2019: 12.9 mpd

Autorizado 2020: 10.7 mdp

OBSERVATORIO CIUDADANO

Es un organismo impulsado por Coparmex que tiene el objetivo de pugnar por la transparencia y rendición de cuentas en el gobierno municipal. Gustavo Rojo Narro es el director.





