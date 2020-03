Operan 40 unidades del Ayuntamiento en malas condiciones

Mazatlán, Sin. El parque vehicular del Ayuntamiento de Mazatlán requiere de cuando menos 40 unidades nuevas para operar en óptimas condiciones, ya que muchos de los vehículos están obsoletos o en malas condiciones; aseguró el tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga, quien informó que ya se aprobó la licitación y se dio el fallo para adquirir 19 unidades, de las cuales 16 son camionetas y 3 automóviles sedán.

Comentó que la inversión que se ejercerá en la compra de estas unidades es de 7 millones de pesos, y que las unidades serán destinadas a todas las áreas operativas, entre ellas Obras Públicas, Desarrollo y Bienestar Social, Servicios Públicos y Oficialía Mayor.

Local Hotel Playa Mazatlán se suma al cierre temporal por Covid-19

A estas 19 unidades, se sumarán en este año 40 patrullas y moto-patrullas, así como 10 camiones recolectores de basura que están por llegar esta semana.

Hay de seguro más necesidades, para cubrir el parque vehicular necesitamos no 19 sino como 40 unidades más, pero estas 19 son un aliciente, no una aspirina realmente, es una buena medicina para que tenga la operación bien en todas las áreas, creo que es una buena adquisición, y hacía tiempo que no se le daba a esta área, al parque vehicular que está obsoleto, hay camiones que tienen 8 o 9 años o que tengan 3 o 4 años, pero por el mal uso que le dan están, ahí andan.

Javier Alarcón Lizárraga

Informó que el Comité de Adquisiciones aprobó la compra de estas 19 unidades con una licitación pública abierta que tuvo su fallo el pasado 26 de marzo, y que una vez que se firme el contrato, se tendrá un mes para la entrega.

Comentó que entre las unidades que se adquirirán está una camioneta con capacidad para 3 toneladas que supera los 400 mil pesos, y que se destinará a la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social para el traslado de despensas y víveres que se le dan a personas marginadas, muchas de ellas en colonias periféricas o zona rural de difícil acceso.





También lee: Dejan la chamba por falta de clientes





Asimismo, se comprarán otras 15 camionetas y 3 vehículos sedán para el parque vehicular de todas las áreas operativas, entre ellas la Dirección de Obras Públicas, Servicios Públicos municipales y Oficialía Mayor.

Alarcón Lizárraga informó que en esta semana llegarán 10 camiones recolectores de basura que suplirán a un mismo número de unidades, que operaban en malas condiciones.

Refirió que también se planea reforzar la Seguridad Pública con la entrega de 40 patrullas y moto-patrullas, totalmente equipadas.

Cada patrulla tiene un costo de 300 mil pesos, precio que se incrementa a aproximadamente 600 mil pesos con el equipo que se le adapta, mientras que las motos patrullas se incrementa de 20 mil a 50 mil o 70 mil pesos, según el equipo que se le instale.

Se van a equipar y le vamos a dar un buen empuje a la cuestión de la seguridad pública, y a servicios públicos con los camiones recolectores de basura.Alarcón Lizárraga

Tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán













Lee más aquí ⬇





Local Se toman medidas en casa, pero se ‘olvidan’ en la calle Local Suspenden construcción de enramadas para Las Cabras Local Covid-19 vino a “rematar” al sector pesquero en Mazatlán