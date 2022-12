Las calles del Infonavit Alarcón continúan llenándose de maleza en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En el Infonavit Alarcón, a la altura de la avenida las Águilas y calle Halcones, los problemas de maleza continúan siendo una problemática para los vecinos del asentamiento, pues aseguran que pese a los reportes que se han realizado no han acudido a cortarla.

"Llevamos tiempo reportando eso, fíjate bien y la gran mayoría de parques, plazuelas, columpios y cosas así están hasta el tope de sucias con estas plantas o maleza como se les llama, no han atendido el problema, y es raro, porque antes seguido venían a cortarlas", aseguró Bernardina, vecina de la avenida las Águilas.

También afirman que ya son más de seis meses en los que no se les da mantenimiento al área verde que se encuentra en esa parte de la banqueta, a tal grado que los rayos del sol ya han quemado la maleza.

"Toda churida esta ya, se quemó a causa de eso, desde que pasan esas cosas se puede analizar que tanto llevan sin venir, el sol ha hecho el trabajo por ellos ya, desde hace como seis meses que no vienen y eso que ya reportaron unos vecinos", agregó Bernardina.

Además de eso, los vecinos temen a la proliferación de animales ponzoñosos y de roedores, pues ambas especies ya se han visto salir de los camellones que están llenos de maleza, lo que ha desencadenado que la gente no utilice esa banqueta, pues temen ser picados o mordidos por algún animal.

"A mí en lo personal me da cosa caminar por ahí ya, está lleno de maleza y ya hemos visto a un alacrán salir de ahí, también ratas, mejor de lejos ve uno, así nos podemos evitar un accidente, una mordida o un piquete de alacrán que sin peligrosos, hasta que no limpien ahí, no me animo a pasar", añadió.

Intentaron quitarla

Afirman los habitantes del lugar, que algunos vecinos intentaron remover un pedazo, pues era mucha la que invadía la zona, y optaron por aplastarla y quitar una parte de ahí, pero después de eso ya no hicieron más en el lugar, y quedaron a la espera de que acudan los elementos de parques y jardines.