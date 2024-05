Nos gusta Mazatlán, pero nos queremos sentir seguros: extranjeros

Mazatlán, Sin. -Residentes de la comunidad extranjera en Mazatlán consideran al puerto un lugar bello, atractivo y seguro para vivir, a pesar de los últimos hechos de violencia.

Esto luego del impacto de bala que recibió un connacional durante la mañana del lunes en un asalto, en el cual le robaron un collar de oro, dinero y su celular.

Los vecinos de Peter, la víctima del asalto, señalaron que tienen 25 años viviendo por temporadas en Mazatlán; otro señaló qué desde hace 7 años se mudó con su esposa y, aunque nunca han pasado por una situación de peligro, este hecho les genera miedo de ser los siguientes.

"Yo he vivido en el puerto por 8 años y he venido por veinticinco años y quiero, y demandó no ser la siguiente víctima, dice que esta es la primera vez que tan cerca pudiera ser la siguiente víctima si no se le pone un hasta aquí".

Uno de ellos fue quien vio parte del hecho, ya que el asalto ocurrió frente al condominio que habita e inmediatamente acudió a socorrer a Peter.

"Me gusta Mazatlán, me gusta la gente, la cultura, me gusta la banda, me gusta todo lo de Mazatlán, la gente sonríe, es una hermosa comunidad, la violencia nos hace tener un poco de miedo y creo que todo mundo debería estar seguro" expresó el reciente extranjero

Manifestación en la Camarón Sábalo

Los extranjeros radicados en Mazatlán se unieron a los vecinos del fraccionamiento Sábalo Country para bloquear la avenida Camarón Sábalo de la Zona Dorada, para exigir que en el sector haya más seguridad, ya que en los últimos meses han sufrido de diversos actos de delincuencia como asaltos a mano armada u otros objetos punzocortantes.