Están en el olvido los espacios recreativos del Infonavit Jabalíes en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Los espacios recreativos de los andadores Cruz Lizárraga y Luis Pérez Meza del Infonavit Jabalíes están en el olvido de las autoridades.

Habitantes del asentamiento señalan que no han recibido mantenimiento desde hace aproximadamente dos años.

"Desde hace como dos años que no se les viene a dar mantenimiento, con eso me refiero a pintar la parte de las gradas de la cancha de futbol y algunas bancas que están por aquí en los andadores, ya tienen rato que no las atienden, parece que quedaron en el olvido", aseguró Aurora, vecina del andador Luis Pérez Meza.

En un parque ubicado a un costado de la cancha de futbol hay unas bancas que se encuentran rotas, y con un tubo salido, lo cual preocupa a los vecinos del asentamiento, pues temen que ocurra algún accidente en el lugar.

"A mí, como madre de familia, me da miedo que mi niño se caiga y se llegue a golpear con ese tubo, le puede pasar algo y nada se podría hacer, que pasen corriendo o algo así, son niños, muchos no saben de los riesgos, solamente corren y no se fijan", agregó Aurora.

Espacios dignos

Pese a que ya se ha reportado el problema a las autoridades correspondientes, no solo por parte de los colonos, sino también por los encargados de los espacios, señalan que aún no han obtenido una respuesta para poder rehabilitarlos.

"Ya se anda moviendo el promotor, pero también nosotros por nuestra cuenta, el caso es que queremos que le den una repasada, que nos apoyen con pintura, arreglar bancas y gradas, detalles que son muy necesarios para que los niños tengan un lugar seguro en el cual divertirse", comentó Daniel, vecino del lugar.