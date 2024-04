Xóchitl Gálvez promete dialogar con productores que bloquearon caseta en Culiacán

Mazatlán, Sin. -Durante su visita Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia de México por la Alianza Fuerza y Corazón por México, se comprometió a dialogar con los productores de maíz que mantienen el plantón en la caseta de Costa Rica, en Culiacán.

Comentó estar enterada de la situación que actualmente se registra en Sinaloa con las manifestaciones en la caseta, ante su inconformidad con el precio de la tonelada de maíz.

"Le vamos a entrar con todo. Vamos a apoyar al campo. Nosotros no vamos a abandonarlos. Voy a hablar con ellos (con los productores del campo), porque se les había prometido un precio de garantía de 7 mil pesos, habían pactado 5 mil y muchos de ellos no lo han cobrado”, dijo.

Lamentó lo que está sucediendo con los productores de maíz en Sinaloa y la falta de compromiso que hay con ellos por parte del Gobierno Federal.

En abandono actividades primarias

Xóchitl Gálvez destacó su compromiso y apoyo con el sector agrícola y pesquero de Sinaloa que está en total abandono.

"Me decían los pescadores que el precio del combustible es complicadísimo al quitarles el apoyo del diésel, que no hay recursos para poder salir a pescar, que de 800 embarcaciones que hay en el Pacífico cuando mucho salieron 80, entonces hay una crisis tremenda, esto conlleva, a la empacadoras que en su mayoría son mujeres a no tener ingresos”, expresó.

Xóchitl Gálvez se comprometió a apoyar al campo, a los agricultores y a la pesca.

De gira

Esta tarde, la candidata a la presidencia de la República tiene un evento programado en Culiacán y previo a este se reunirá con los agricultores