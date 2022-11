Abandonan áreas verdes en Hacienda Victoria en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Habitantes del fraccionamiento Hacienda Victoria aseguran que desde hace cinco meses no se le ha dado mantenimiento a las áreas verdes del asentamiento.

"Ya son como cinco meses los que llevan abandonadas las áreas verdes, también los camellones de la avenida Jacarandas lucen muy feos, ya lo hemos reportado, no han venido y cuando llueve se ponen peor y crece mucho, queríamos evitar todo eso, pero no vinieron, seguimos esperando que nos volteen a ver", aseguró Leonel, habitante del asentamiento.

También puedes leer:

Los comerciantes de la zona afirman que la falta de luminarias también les ha afectado bastante, ya que se sienten inseguros por las noches al quedar completamente a oscuras.

"Da miedo de noche, parece película de terror, algunos puestos de tacos o de hot-dogs ya no sacan tan seguido y es una lástima, porque en mi tienda venían a comprar también esas personas que venían por comida, eso me ha bajado la venta, no puede ser que tarden tanto para venir a arreglar las luces, que tienen como cinco meses que ya no prendieron", explicó Malena, comerciante de la calle Eucaliptos.

No atienden reportes

Aunque ya han levantado varios reportes en el Ayuntamiento, ni Parques y Jardines ni alumbrado público han acudido al fraccionamiento.

"Hemos hecho reportes, pero no vienen, eso sí está muy mal porque ellos no saben lo que pasamos por aquí, ni se imaginan lo que nos pasa, es un enfado tanto tiempo con maleza y ni se diga con la falta de luces en las calles, nadie tiene la necesidad de aguantar eso, tendrían que venir, pero tienen en el olvido todo el fraccionamiento, no solo la entrada", agregó Gloria, otra vecina del lugar.