Durante 2022, colonias de Mazatlán vivieron la peor deficiencia de servicios públicos

Mazatlán, Sin.- Calles intransitables, fugas de agua potable y drenaje que tardan más de un mes en ser reparadas, áreas verdes llenas de maleza y luminarias inservibles; ese es el panorama que se vive en las colonias populares de Mazatlán, que este 2022 han vivido un colapso en los servicios públicos.

Desde la Juárez, al Alarcón, pasando por la Francisco I. Madero, Santa Fe, Valles del Ejido, Villa Galaxia, Genaro Estrada, Gabriel Leyva, el Centro, Prados del Sol, hasta llegar al Sábalo Country, Lomas de Mazatlán o Real del Valle, la situación ha sido la misma en un año en el que Mazatlán prácticamente ha sido abandonado por las autoridades municipales.

Triste realidad

El 14 de noviembre El Sol de Mazatlán documentó la situación que ocurre por la calle Huayacán en el Infonavit Alarcón, con el piso hundido, los adoquines sueltos y una infinidad de baches desde hace tres años, los habitantes de la zona siguen en la espera de que volteen a verlos.

"Ya hicimos el llamado, pero no han venido, está muy fea la calle, llena de baches y con el adoquín todo levantado o para abajo, es un problema pasar por aquí y querer estacionarse, porque es una calle pequeña, este tramo está muy afectado", expresó Miguel Ángel, vecino del asentamiento.

Aunque él mismo ha reportado la problemática a Atención Ciudadana del Ayuntamiento, nadie ha acudido siquiera a echar algo de tierra en los baches y hundimientos.

Y aunque el Ayuntamiento asegura que en el 2022 se han atendido mil 100 boletas de reportes ciudadanos, la realidad es que tanto Alumbrado Público como Jumapam, Parques y Jardines y Obras Públicas se ven superadas ante las problemáticas que se tienen.

Implementan nuevas medidas

La directora de Comunicación del Ayuntamiento, Paloma Gutiérrez, aseguró que ante la gran cantidad de fallas en los servicios públicos han optado por implementar la medida de atender de forma inmediata las problemáticas reportadas en redes sociales.

"Es una medida que se implementó con el fin de checar que colonias necesitan ser rehabilitadas, sabemos que hay muchas calles y vialidades con baches, es algo que esperamos solucionar lo antes posible para el bienestar del pueblo mazatleco", dijo.

Al ver la queja ciudadana en la página de internet de El Sol de Mazatlán, elementos de Obras Públicas acudieron a la calle Huayacán, pero supuestamente no la encontraron, por lo que se regresaron sin hacer nada ni buscar un diálogo con los vecinos.

En el Infonavit Alarcón, además de la calle Huayacán, la Alcatraz, Amapola y Azaleas tienen la misma problemática y no las vieron.

El vecino Miguel Ángel aseguró que hasta la fecha ningún elemento de Obras Públicas se ha acercado al fraccionamiento y que no han recibido la atención por parte del gobierno municipal.

"No han venido a apoyarnos, o sea que buenas intenciones son esas, pero hasta la fecha todo sigue igual, no ha cambiado nada, los adoquines van para abajo, los baches iguales, la calle tiene pozos y no solo aquí, también en otras más de aquí del Alarcón, es bueno ver que tienen esas intenciones de darle prioridad a lo que se reporta en redes sociales, pero sería mejor ver soluciones”.

Las vialidades de Valles del Ejido están en espera de ser pavimentadas. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Mientras tanto en la colonia Juárez

En la colonia Juárez, una de las más grandes de Mazatlán, los habitantes lidian desde hace muchos años con calles intransitables, llenas de baches y de fugas de agua y drenaje.

Amparo González tiene más de 12 años vendiendo tacos en la avenida Insurgentes. Menciona que las fugas mal atendidas han provocado que la vialidad se encuentra intransitable.

"Hay muchísimos baches, no lo puedo creer que no vengan, no arreglan, hay pocas ganas, y si hay ganas no se nota, ojalá y que pronto arreglen, porque es una batalla, yo que tengo un negocio aquí, es muy difícil atender a la clientela”, señaló.

Vecinos de dicho asentamiento se quejan de las calles en mal estado. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Gloria Jiménez, una vecina de la Calle 13 de abril, a la altura de la avenida Insurgentes comenta que ya ha realizado varios reportes, pero que nadie se ha acercado a solucionar el problema.

"Son muchos baches y es poco el interés, si otros fueran ya nos hubieran atendido, no entiendo por qué tardan en venir viendo las deficiencias que hay, está bien que el alcalde sea nuevo, pero antes de él qué pasó, los otros funcionarios no existen o qué", señaló.

Rigoberto Arámburo Bojorquez, director de Obras Públicas, señala que al llevar apenas poco más de un mes en el cargo, desconocía muchas de las deficiencias que hay en Mazatlán, pero que ya se está en busca de soluciones.

"La encomienda principal es trabajar en calles que tienen mucho rezago, lo que es la avenida Insurgentes en la colonia Juárez y avenida Américas, tengo conocimiento de lo que ocurre en la vialidad, pero apenas llevo un mes en el cargo, es el detalle, claro que quiero soluciones lo antes posible, sabemos lo difícil que es estar en esa situación para los comerciantes y las personas que están en esas vialidades".

Sin embargo, los ciudadanos y las mismas colonias llevan muchos meses y hasta años en espera.

"En mi caso me han ignorado en varias ocasiones, he reportado y nada, ya es hora de que se vea un cambio en la avenida Insurgentes y es hora que no lo hacen, se están tardando, ojalá y que esta administración nueva de verdad tenga interés en sacar adelante las fallas que hay en Mazatlán", aseguró Denisse, vecina de la colonia Juárez.

Para saber

Del 1 de enero del 2019 al 28 de septiembre del 2022, durante la administración de Luis Guillermo Benítez Torres, se presentaron 87 mil denuncias por falta de agua, fugas de agua o derrames de drenaje, según información proporcionada por Jumapam.