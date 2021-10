Frida Piña es puro “Fuego”

Culiacán, Sin.- Después de decidir iniciar su carrera como solista la cantante Frida Piña se encuentra promocionando su segundo sencillo como solista, el cual lleva como título “Fuego”.

“Es una canción que habla de la liberación de los seres humanos, de que todos tenemos un fuego interior y que nada puede apagarlo ni la pareja, ni la sociedad, ni tú mismo, y no limitarte de ser tú mismo”, comentó Frida en entrevista para El Sol de Sinaloa.

Gossip Banda Selectiva de Ángel Romero y Brandon Báez se unen y le cantan al desamor

Explicó que el tema tiene ritmos urbanos y latinos, “también tiene una que otra trompeta de mariachi, ósea que es una fusión de lo que a mí me representa que es mujer mexicana, pero que ama sus raíces latinas, entonces esa es la onda que quise sacar con la canción”.

Frida Piña participó en el programa La Voz, girando la silla el maestro Ricardo Montaner, María José y Belinda, decidiéndose por la última artista, para pertenecer a las filas del equipo Belinda.

Una experiencia que define como increíble y la cual asegura fue su patadita la suerte para iniciar su proyecto solista, “a mí me encanto la experiencia porque nunca había estado en un reality, y como que supero mis expectativas, todas las experiencias fue increíble desde los coaches, la producción, los compañeros, me ayudo también a tener como que esta lección de humildad y me dejo esa hambre de crecer”, señaló la cantante originaria de Tijuana Baja California.

Durante la plática Frida confesó que para ella la música es una terapia, “yo estuve el año pasado en una terapia muy especial y de ahí nacieron varias canciones y creo que la música puede ser eso creo que la música puede inspirar, quiero que cuando la gente me escuche le den ganas de bailar, les den ganas de estar bien, les den ganas hasta de llorar y vivir la canción, creo que ese es el punto conectar con la gente que disfruten y que en el momento que escuchen mi canción se olviden del problema y de todo lo que pudiera estar pasando negativo en su mente eso para mí sería algo increíble”.

Foto: Cortesía | Frida Piña

También puedes leer: Triunfando en el Regional Mexicano

Adelantó que en diciembre viene otra canción en la cual se encuentra trabajando, así como también dijo viene una colaboración con el guitarrista de Kalimba, quien se llama Chama, “vamos a hacer una colaboración de una canción juntos una colaboración muy padre que viene para el próximo año”, concluyó.

El tema Fuego es el segundo sencillo de lo que será el nuevo álbum de Frida el cual dijo se llamará “Renacer”, el que viene con una influencia de pop con fusiones de ritmos parte del folclore mexicano y latino en general.

“Es una canción que habla de la liberación de los seres humanos”

Frida Piña

Busca a Frida Piña en sus redes sociales como @fridapinamx













Lee más aquí:

Gossip Art de las Fuentes deleita a sus fans con su nueva canción “María”

Gossip Gustavo Reyna lanza “La cumbia de la petacona”