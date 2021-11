Combina la magia del reggae con el rap

Culiacán, Sin.- El cantautor sonorense Isaac Montijo, quien en cada producción muestra orgullosamente su cultura y defiende sus raíces, hoy sigue dejando muy en alto a su Tribu con este nuevo tema, titulado “Tus Ojos”.

Montijo en este tema combina la magia del reggae con un toque de rap, haciéndose acompañar por su amigo y experto en este género, Heber.

Gossip El Fella, el Hip Hop con las estrellas

“Esta canción la saqué con mi hermano Heber, quien es mi amigo desde la universidad, tenemos años haciendo fusiones y nos hemos sentido muy bien”, explicó Montijo en entrevista para El Sol de Sinaloa.

Isaac detalló que el mensaje de este tema va directo a esa persona que te transmite, la paz, la alegría y el apoyo el cual escribió para su esposa, “este tema se lo compuse a mi esposa, ya que sus ojos siempre fueron mi inspiración, a pesar de haber pasado momentos muy difíciles, siempre me vio con alegría, le quise demostrar que, si me seguía regalando esas miradas, siempre iba a tener la fuerza para salir adelante”.

La producción del tema corre a cargo de Gustavo Glauss, quien ha trabajado con grandes artistas como Luis Miguel, Mijaes, Jose Luis Rodriguez, Yuridia y la compañía Disney entre muchos otros.

El tema viene acompañado de su video musical el cual ya está disponible y fue grabado en varias locaciones de San Carlos y El Choyudo Sonora, en él se muestran tal cual son Isaac y Heber haciendo música y disfrutando de la playa, a la par de una historia de amor acorde a la letra de “Tus Ojos”, “quisimos mostrar en el video como una vuelta de nosotros, vamos a pasearnos, bañarnos en la playa, e ir a tocar al bar, la verdad lo disfrutamos mucho”, señaló.

Foto: Cortesía | Isaac Montijo

También puedes leer: DaviSax, asegura que con el saxofón transmite sus emociones

Al preguntarle qué era lo que quería ofrecer con su música esto respondió, “a mí me gusta mucho la cultura de mi región por lo general siempre canto canciones que son referentes a historias verídicas de aquí del pueblo historias chuscas y convino la fusión de lengua maya y de alguna manera a mí me gusta mucho también la cultura de otros países, siempre estoy investigando sobre eso y musicalmente hablando me gusta mucho la música de otros países”.

Durante la charla el cantante adelantó, “pensamos lanzar un disco completo ya tenemos cinco temas y estamos en el proceso de seleccionar las demás canciones para empezar a trabajar con este disco y poderlo ofrecer ya en físico”.

Para concluir Isaac dijo que esperan que para el próximo año este todo mejor con lo dl tema de la pandemia para así poder realizar sus proyectos como su gira, “es algo que me llena de felicidad empezar a girar, y que puedan disfrutar una fusión entre lengua maya y una fusión con música latina, y la verdad a mí me llena de satisfacción empezar este 2022 e iniciar esta gira para que la gente escuche este sonido”, concluyó.

Más acerca de Isaac:

Isaac Montijo, trae el arte en las venas desde muy pequeño buscando preservar la cultura de su tierra con fusiones e instrumentos tradicionales entre géneros autóctonos y modernos. Proveniente de Los Buayums, Navojoa, Sonora, en México, donde aún se habla la lengua mayo, la cual domina a la perfección y la incorpora junto con el español en sus composiciones.













Lee más aquí:

Gossip Leyla Star lleva un mensaje de amor al prójimo y a la naturaleza

Gossip Ximbo prepara su EP