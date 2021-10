Dan muestra del talento y complicidad en “La Envidia”

Buscando ofrecer tanto nueva música como nuevos sonidos dentro del regional mexicano, Ahijados del Rancho lanza su canción titulada “La Envidia”, junto a Banda Selectiva de ángel Romero.

Ambas agrupaciones de compañía Gruindag Music, muestran su talento en este tema de la autoría de Angel Romero, Herson Sandoval y el Inge Tortoledo, en el que mezclan el estilo campirano de los Ahijados del Rancho al sonido de la banda sinaloense, logrando una increíble combinación.

En su visita a El Sol de Sinaloa, Christian Montoya, vocalista de Ahijados comentó que es una canción que se centra principalmente en todas esas personas que siempre quieren verte bien, pero no mejor que ellas; “esas personas que andan buscando como poner obstáculos para que no avances y no te superes día con día”, explicó.

La agrupación sinaloense destacó que “La Envidia” cuenta con un videoclip el cual fue grabado en Guadalajara Jalisco y que se puede disfrutar en YouTobe.

Los jóvenes músicos explicaron que realizando este tipo de fusiones se sientes muy cómodos, “nos sentimos muy a gusto porque además somos de la misma compañía, también acabamos de grabar un tema junto con Brandon Báez, y pues todo se hace ahí mismo porque son temas inéditos son composiciones de la compañía”.

LO PRÓXIMO

Durante la charla adelantaron que están por lanzar en estas próximas semanas su siguiente sencillo que se llamará “Vida campirana”, título el cual también llevará su próximo álbum el cual saldrá el año que entra y que se encuentran preparando para seguir ofreciendo lo mejor de su músico construyendo sonidos únicos dentro de este género.

Para este próximo 2022 la agrupación también espera que sea un año mucho mejor, “esperamos que lleguen cosas nuevas, nos han estado hablando mucho la gente para pedir fechas para eventos y creo que se va a normalizar ya de la mejor manera ya entrando el año”, concluyeron.

MÁS DE AHIJADOS DE RANCHO

Es una agrupación con gran pasión, profesionalismo y compromiso con lo que hacen, surgió a principos del 2015 en los municipios de Angostura y Guamúchil, pertenecientes a la región Évora en el Estado de Sinaloa.

REDES SOCIALES

Facebook/ahijadosdelrancho

Instagram: @ahijadosdelrancho_oficial

Youtube: GruindagMusic

Los integrantes de Ahijados del Rancho son, Christyan Montoya (guitarra y primera voz), Axel Godoy (bajo eléctrico y segunda voz) Víctor Camacho (requinto)









