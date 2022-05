Todo lo que debes saber sobre la nueva película de Harry Styles

Me asusta pero me gusta, fue lo que a mucha gente se le vino a la mente al ver el tráiler de la nueva película de Harry Styles, "Don't worry darling", la cual podrás ver a partir del próximo 22 de septiembre en todos los cines del país.

El intérprete de "As It Was" estará protagonizando este thriller psicológico ambientado en los años 50 junto a Chris Pine y Florence Pugh.

De qué se trata

La trama de esta película gira en torno a los personajes de Style y Pugh, Jack y Alice respectivamente, quienes viven en "Victory", una urbe en donde viven los trabajadores pertenecientes a un misterioso proyecto secreto.

Pero no todo es perfecto, las mujeres que viven en esta ciudad comienzan a levantar sospecha respecto a las actividades que lleva a cabo la empresa, conforme a esto, cosas extrañas comienzan a sucederle a Alice.

Esta obra cinematográfica es dirigida por Olivia Wilde, quien también interpretara a uno de los personajes principales junto al intérprete de "Watermelon Sugar".

Harry en el cine

La carrera de Styles como cantante es impecable, desde sus inicios con One Direction hasta hoy en día, se ha colocado como uno de las artistas más influyentes y con un gran séquito de admiradores.

Así como en la música, su incursión en el cine ha dejado un buen sabor de boca. Harry ha tenido varias apariciones en el cine que no han logrado satisfacer las expectativas de los cinéfilos y su fans en general.

El cantante participo en la película "Dunkerque" junto a Tom Hardy y Cillian Murphy. Asimismo, pudimos ver a Styles como súper héroe con su breve aparición en "Eternals". Por último, otra producción que contara con su participación es "My Policeman", una película basada en una novela homónima de la cual no se sabe mucho.