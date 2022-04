El comeback de BLACKPINK y su álbum para este 2022

Los fans del género musical asiático, K-pop, están saltando de alegría. Esto por la noticia de que la famosa banda BLACKPINK lanzara nueva música después de meses de inactividad.

Lisa está de vuelta junto con sus compañeras idols interpretantes “As if it's your last". A lo que se sabe y circula en los medios de comunicación, el comeback está programado para el mes de junio, vísperas en la cual lanzaran su nuevo disco.

Aunque YG ENTERTAINMENT, empresa de entretenimiento sur coreana, la cual maneja a las BLACKPINK, no ha revelado ni oficializado nada al respecto, las redes sociales se llenaron de emoción cuando Jennie comento que la banda ya estaba trabajando en un proyecto para su regreso.

Discografía

La banda de K-pop comenzó su carrera de éxitos en el 2016, póstumo a esto han lanzado cuatro álbumes de estudio, cuatro álbumes en directo, tres eps y cuatro álbumes sencillos. A esto le suman sus distintos sencillos y colaboraciones.

Sus colaboraciones

La fama que han logrado obtener las BLACKPINK es por su destreza en el baile y talento al interpretar sus canciones. Esto las ha llevado a colaborar con la estrella del pop estadounidense Lady Gaga, con la canción “Kiss and Make Up”.

Así mismo, las idols coreanas también trabajaron junto a la estrella pop de Reino unido Dua Lipa para crear el éxito “Sour Candy”.

Las integrantes

Kim Jenni, mejor conocida como Jenni, es una joven coreana de 26 años de edad. Ella fue el primer integrante del grupo en ser revelada, es multiinstrumentista, trilingüe y es fan de Rihana.

Lalisa Manobal, o Lisa para los fans de K-pop, es originaria de Tailandia, tiene 24 años de edad, habla cinco idiomas y es la artista de este género con más seguidores en Instagram.

Róse, Roseanne Park, tiene 24 años de edad, profesa el credo cristiano y asiste con frecuencia a la iglesia.

Kim Jisoo, solo Jisoo en el K-pop, es la mayor con 26 años y la gamer del equipo. Así mismo ha comentado que les teme a las alturas.