Doctor Strange ya fue prohibido en algunos países

Una de las películas más esperada del año es “Doctor strange multiverse of madness”, obra que continuara la historia del multiverso, planteada en la película “Spider-Man: No Way Home” y que verá la luz en México el 5 de mayo. Sin embargo, algunos fans de los comics no podrán verla.

Esto debido a que algunos países como Qatar y Arabia Saudita no permitirán la proyección de la cinta dirigida por Sam Raimi. El motivo por el cual se niega la distribución de la película en esos países es la aparición de un personaje perteneciente a la comunidad de LGBTQ+.

Xóchitl Gómez interpreta a América Chávez, una superheroína lesbiana que tiene orígenes en los comics de Marvel.

Foto: Facebook | @MarvelLatinoamerica

La censura a Disney y Marvel

Esta película no es la primera en ser víctima de la censura en Arabia Saudita, Qatar y Kuwait. El año pasado pudimos apreciar una situación similar con la película “Eternos”, en esta se presentó al primer superhéroe homosexual junto con su pareja.

Ante esto, las autoridades de los países pidieron a Disney una reedición de la película, sin embargo, la compañía del ratón se negó.

Así mismo, otra película a la cual se le negó la proyección en esto países es la obra dirigida por Steven Spílberg “Amor Sin Barreras”. En esta se muestra al personaje transgénico Anybody, el cual es interpretado por la actriz no binaria Iris Menas.

Donde ver

En México, la preventa para “Doctor strange multiverse of madness” inicio desde el 6 de abril, pero no estará disponible en las salas de cine del país sino hasta el 5 de mayo.