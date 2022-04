Estos son los artistas que han apoyado a Johnny Deep en juicio contra Amber Heard

El polémico juicio del actor que dio vida al “Joven Manos de Tijera”, Johnny Deep y Amber Heard, "Mera" en la película de “Aquaman” protagonizada por Jason Momoa, ha logrado captar la atención de todo el mundo, siendo tomado como el claro ejemplo de una relación tóxica.

Durante el proceso legal, se han revelado distintos aspectos de la relación de los actores, tal es el caso del nexo que Amber mantuvo con estrellas de Hollywood como James Franco, o con el empresario Elon Musk.

El juicio, que comenzó el 11 de abril, se está llevando a cabo porque Deep demando a su esposa por 50 millones de dólares, esto después de que ella publicara un artículo en 2018 donde lo acusaba de abuso doméstico.

Por las acusaciones levantadas por la actriz, Jhonny ha perdido distintos contratos cinematográficos, como en el caso de “Animales fantásticos: los secretos de Dumbledorf”.

A pesar de esto, varias estrellas del medio han mostrado su apoyo al actor, hoy te mostraremos tres artistas que apoyan a Deep.

JK Rowling

La escritora de la saga de libros de Harry Potter y Animales Fantásticos se ha mostrado a favor de Jhonny Deep. Esto debido a que ella se opuso a que le quitaran su participación en la película “Animales fantásticos: los secretos de Dumbledorf”.

Winona Ryder

La actriz y exesposa de Deep ha expresado que le sorprenden las acusaciones Heard levanto encontra del actor. “No quiero llamar a nadie mentiroso, pero por mi experiencia con Johnny me es imposible creer que estas terribles acusaciones sean ciertas” ha mencionado al respecto.

Penelope Cruz

Penelope acompañó a Deep trabajando en las películas de “Piratas del Caribe”, y con el levantamiento de las acusaciones de violencia domestica que ha sufrido el actor, no dudo en mostrar su apoyo. “Siempre me impresionó su amabilidad, su mente brillante, su talento y su sentido del humor. Lo he visto a Johnny en diferentes situaciones y él siempre es amable con todos. Es una de las personas más generosas que conozco. Grabé 'Piratas del Caribe' durante mi embarazo, mi esposo y yo nunca olvidaremos su dulzura, protección y amabilidad en ese tiempo” ha expresado.





