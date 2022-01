Gera Demara promociona el tema “Mi Padre”

Culiacán, Sin.- Gera Demara llega con un tema que escribió como homenaje a la memoria de su padre, el recocido cantautor mexicano Jerry Demara, titulada “Mi Padre”, una canción con la que abre su corazón y expresa sus sentimientos y emociones a raíz de dicha pérdida.

“Este tema es una dedicatoria para mi papá, es algo que escribí pensando cien por cierto en la persona que él fue, yo tenía muchas ganas de escribir una canción para él; pero quería evitar escribir algo muy melancólico, muy triste, quería que fuera una canción que escucháramos y lo recordáramos con alegría”, detalló el cantante la entrevista para El Sol de Sinaloa.

Demara comentó que, aunque “Mi padre” es un tema muy íntimo, quería poder lograr que muchos se identificaran con esta canción, “quiero que personas que hayan tenido una perdida de alguien muy cercano a ellos, se identifiquen en esta canción y lo puedan recordar de una bonita manera”.

SU ACORDEÓN

El joven cantante, quien por alrededor de un año fue acordeonista para Larry Hernández y quien también realizó algunas presentaciones con Los Tiranos del Norte, detalló que lo que más le gusta de poder cantar es siempre interpretar con su acordeón.

“Siento que tocar el acordeón es una manera de doblemente interpretar una canción, me gusta cantar y entregarme a las canciones y siento que cuando toco el acordeón, tengo aún más ese filin que le puedo dar a la canción, también eso me inspira a cantarlas de diferente manera. Cuando tengo el acordeón como que la mente me fluye, empiezo a jugar con mi voz y el sonido del acordeón y es cuando salen cosas muy interesantes”, explicó.

Aseguró además que el hecho de tener un instrumento le da fuerza, “creo que se puede volver como un escudo, ante ese miedo o esos nervios, da como esa seguridad”.





LAS FUSIONES

Al preguntarle sobre las fusiones que se están ando entre los distintos géneros musicales Gera dijo que esta muy a favor de unir distintos géneros y mezclar diferentes culturas a través de la música.

“Me emociona mucho ver este tipo de fusiones, especialmente con los artistas grandes porque siento que eso nos va a abrir mucho las puertas a muchos artistas del regional mexicano para poder llegar a un público mucho más grande y que el regional mexicano pueda pasar a ser un género internacional, y poder llegar a oídos de gente de otros países”, afirmó.

PARA EL 2022

Durante la plática, Gera Demara nos confesó que este pasado 2021 fue un año difícil tanto para el como para la industria musical, “pero gracias a Dios se nos abrió la oportunidad de firmar con una nueva compañía y con ellos vamos a empezar a sacar mucha más música”.

Y para finalizar adelantó, “este año 2022 viene con mucho trabajo vienen más videos, más colaboraciones con otros artistas, se viene una colaboración con mi amigo Kevin Ortiz, una con Daniel Chaparro, con Dany Félix, viene mucha música, se viene también mi álbum, pero primero sacaremos unos sencillos antes”, concluyó.





Gera Demara promociona su tema “Mi Padre”. Cortesía | @gerademara





