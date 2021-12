El reggaetón llegó para quedarse

Mazatlán, Sin. El reggaetón es el rocanrol de esta era, es un género muy consolidado, en todos los antros suena, en las calles, donde sea, no se le ve una pronta fecha de caducidad, aseguró el músico mazatleco Alan Jacques.

Con miles de seguidores en las redes sociales, millones de reproducciones de sus videos en YouTube y con colaboraciones con artistas como Kenia Os, Kid Gallo, entre otros. El cantante emergió de las redes sociales hace aproximadamente cuatro años, luego de picar piedra en escenarios locales, primero a través del rap y ahora con el género que ha revolucionado al mundo entero.

“El artista más escuchado en el mundo actualmente es reggaetonero, Bad Bunny. Hay gente a la que no le gusta el reggaetón, es como todo, pero es el rocanrol de esta era. El Elvis Presley de la actualidad es Bad Bunny, aunque suene raro, pero es la realidad, en cuanto a lo que representa, a su influencia, en cuanto a números, audiencia, a la fama que tiene a nivel mundial”, expresó.

“Obviamente sí puede bajar un poco el furor en unos años, como todos los géneros, pero es algo muy fuerte, no es una moda pasajera, llegó para quedarse, ya está reconocido como un género, y nació en la calle, por eso es tan criticado. Es como el hip-hop de Latinoamérica”.

El joven mazatleco se inició en la música cuando tenía 15 años de edad, sus primeras letras y rimas nacieron en las calles de su barrio, la colonia Francisco Villa.

“Conocí la música de rap y hip-hop en inglés y de ahí brinqué al rap en español y actualmente estamos en la era del reggaetón, del trap, el género urbano, todo lo que se está fusionando. El camino de la música fue el que me eligió a mí. A mí me gusta la música no sé por qué. Cuando me doy cuenta que hay gente en Mazatlán que hace música en español, dije: yo también puedo hacerlo, y así fue, con un amigo de la cuadra que tenía una computadora, un micrófono, un pequeño estudio, ahí empecé a componer mis primeras canciones, a los 15 años”.

Todas las canciones que interpreta las compone él mismo y también lo hace para otros artistas, con lo que ha conseguido sonar a nivel mundial.

“La composición es mi fuerte, yo empecé componiendo canciones, no estudié música, ni ningún instrumento, con el puro oído me entono. Al momento me han grabado artistas como Kenia Os, Juan de Dios Pantoja, Lizbeth Rodríguez, entre otros”.





DE LAS REDES SOCIALES PARA EL MUNDO

El mazateco considera que las redes sociales actualmente son la mejor plataforma para que los artistas puedan mostrar lo que hacen.

“Las redes sociales son todo, si no existieran redes sociales tal vez yo seguiría sonando a nivel local, no me conocerían en Perú, en Chile, en Estados Unidos. En las redes sociales estamos todos conectados, todos somos una nación dentro del internet, aquí no hay países, gracias a las redes sociales podemos estar conectados con más gente y llegar a muchos sitios con nuestra música”.

Alan se considera un músico muy versátil, por lo que no descarta realizar en un futuro colaboraciones con el regional mexicano, o con artistas de otros géneros.

“Es una combinación de todo, el género urbano como tal, engloba trap, rap, muchos estilos; igual y mañana hago una cumbia con trap, soy muy versátil, puedo entrar en todo, y en ese sentido ya estoy pensando en empezar a componer para regional mexicano. Tengo una canción con un artista nuevo del regional que se llama Chapito Uriarte, es una canción de trap con la fusión del regional mexicano. La canción ya casi llega al millón de reproducciones en el YouTube”.

Moviéndose en el mundo de la música de forma independiente, a través de su agencia Only Hits y de la agregadora Indiefy, que coloca su trabajo en todas las plataformas, el plan de Alan es sacar canciones cada mes para poco a poco llegar a más lugares y buscar también conectarse con artistas de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

Actualmente, promociona “Colabora, una canción de reggaetón que también es el nombre de un material discográfico que dará a conocer tema por tema.

“Los proyectos son seguir haciendo música, estar muy activos para que la gente no nos pierda de vista y además de colaborar con más artistas para ir posicionándonos más fuerte en todos los estados del país”.

ESTE JUEVES EN MAZATLÁN

Alan Jacques realizará este jueves en Mazatlán el evento “Reggaeton Easy”, en Duck Social Bar a partir de las 9:00 de la noche. Lo acompañarán Kid Gallo, Fernanda MX y “6ixxx”.













