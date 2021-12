Juan Ramírez dice “Hoy me doy cuenta”

Culiacán, Sin.- Después del éxito “Al mirarte caminar” e “Inalcanzable”, Juan Ramírez busca consolidarse como un gran exponente de la música del regional mexicano, con su tercer sencillo “Hoy me doy cuenta”, el cual es de su autoría.

El joven cantante sinaloense visitó el periódico El Sol de Sinaloa para dar todos los detalles de este su nuevo tema el cual dice es una canción romántica.

“Esta canción es una experiencia propia, es una canción dolida de que hoy me doy cuenta de que de ti me enamore, pero pues ya es muy tarde porque ya tienes un querer”, explicó Ramírez.

Destacó que “Hoy me doy cuenta” viene acompañado de video musical, el cual dice fue grabado aquí en Culiacán, Sinaloa.

“El video lo realizamos en una cantina, me gustó mucho porque salió tal y como lo planeamos, me gustaron mucho las escenas y las tomas”.

SUS INICIOS

Durante la charla Juan confesó que su gran pasión y amor por la música lo llevaron a abrirse carrera por este camino, al terminar la carrera de Arquitectura él continúa con la inquietud de la música y decidió estudiar Técnico en música en la Universidad Autónoma de Sinaloa, desde hace dos años se metió de lleno en este ámbito.

Foto: Fernanda Favela | El Sol de Sinaloa

Aseguró que después de agarrar la guitarra se le dio la composición, y hace un año grabo su primer tema de su autoría “Al mirarte caminar” para después grabar “Inalcanzable”, los cuales hablan de amor y de conquista, que al igual que el tema más reciente ya se encuentran en todas las plataformas digitales.

LA AUTORÍA

El cantante sinaloense compartió que hasta ahorita tiene escritas más de 80 canciones, pero que poco a poco las irá grabando y aseguró que el escribir canciones se le da muy fácilmente.

“No tengo una forma para componer, solo va saliendo la letra, y la verdad la mayoría son experiencias de la vida, e inclusive algunas amigas me ha contado su historia y así saco canciones, porque yo me imagino lo que me están contando y así voy escribiendo el tema”, mencionó.

Foto: Fernanda Favela | El Sol de Sinaloa

Dice, además, “mi meta ahorita es que la gente conozca mis canciones y si alguien las quiere grabar, se identifican con ella pues adelante son temas inéditos de mi autoría totalmente”.

Al preguntarle que significa para Juan Ramírez la música, esto fue lo que respondió: “para mí la música significa todo, está en mi ritmo cardiaco, yo la música la llevo en la sangre porque desde chiquito estuvo mucho en mi alrededor, ya que mi papá era músico y la verdad soy muy versátil porque interpreto de cualquier género, me gusta mucho la música en inglés, la balada, el pop, el mariachi, la banda; de todo”.

PARA ESTE 2022

Por último, Juan adelanto que para el próximo año viene mucha más música, “vienen unas grabaciones en vivo, vienen más videoclips, más canciones inéditas y también vienen unos covers y estamos viendo la manera de ya podernos presentar en eventos, ya que se termine esto de la pandemia”, concluyó.













