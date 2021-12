Irany llega regalando “Besos” con su nuevo sencillo

Culiacán, Sin.- Llena de carisma y juventud llega Irany, quien desde pequeña ha mostrado su gran pasión por la música en el regional mexicano y ahora lo hace con el tema “Besos” su nuevo sencillo con el que la cantante muestra su talento en la interpretación acompañada de su inseparable acordeón.

“Estoy muy contenta de interpretarle a la gente por medio de esta canción lo bonito que es el expresar por medio de un beso aquella ilusión, es una canción de amor, una canción muy inocente que la pueden dedicar para que la gente se pueda sentir identificada”, declaró la intérprete en entrevista exclusiva para El Sol de Sinaloa.

SOBRE IRANY

Irany es una jovencita nacida en Mexicali Baja California, con muchas ganas de cumplir sus metas, durante la charla compartió que desde pequeña siempre ha estado involucrada con la música gracias a su familia que siempre le inculco el amor por esta, a los cuatro añitos empezó con a tocas piano, luego la guitarra, siguió con el ukulele y desde hace tres años aprendió a tocar acordeón, “En este último instrumento he estado enfocada, y me gustaría que las mujeres se animen a tocar el acordeón pues es algo que no se ve mucho en nosotras, igual a todos los jóvenes los invito a tocar el acordeón, ya que es una manera muy bonita de expresar sus sentimientos y emociones a través de la música”, detalló.

La talentosa joven explicó que el género regional mexicano se siente muy identificada, “siempre he estado involucrada con el regional desde pequeña porque mi papá tenía un grupo norteño y así fue también como se me metió en la cabeza saber tocar instrumentos”.

SELLO INDEPENDIENTE

Irany ahora da inicio a su carrera musical de la mano de Pepe Aguilar pues firmó como artista exclusivo a Irany, su primer talento como sello independiente de Machin Records, a lo que la cantante refirió, “significa muchísimo para mí que se me presente esta oportunidad con el señor Pepe Aguilar quien es alguien que yo admiro y respeto muchísimo, es una gran oportunidad porque voy empezando y que mejor manera de hacerlo al lado de la Dinastía Aguilar.

Al preguntarle sobre las fusiones que ahora se están dando mucho en las canciones mezclando diferentes géneros musicales esto fue lo que respondió, “se me hace increíble esto de las fusiones, como siempre lo digo la música no tiene barreras, ni fronteras, yo creo que el fusionar los géneros totalmente diferentes se logra llegar a cosas increíbles, entonces estoy muy de acuerdo con todo esto que está pasando en el regional”.

Irany también platicó que su álbum ya lo grabo hace algunos meses, pero ira sacando poco a poco las canciones, una experiencia que definió como muy padre, la cual le trajo canciones muy bonitas las cuales grabó con mucho cariño para todo su público.

Foto: Cortesía | Parte 1

EL 2022

Por último la joven adelantó que para este próximo nuevo año viene mucho trabajo, “se vienen cosas muy bonitas, vamos a seguir en “Jaripeo sin fronteras“ de la mano de la familia Aguilar, muy posiblemente estaremos abriendo las giras de Angela Aguilar, se viene muchísimo más música, se vienen muchos más videos también, y algunas colaboraciones”, concluyó.

Puedes encontrar a Irany en sus redes sociales como Facebook: Irany oficial, Instagram: @irany.oficial y en YouTube: Irany.

PARA SABER

Irany ha participado en varios concursos de canto como “La Academia Kids” y “La voz Kids”.

El tema “Besos” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

