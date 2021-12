Cuando dejas el barrio, pero el barrio no te deja: la historia de Skarleth

Culiacán, Sin.- En el camino de la música muchos podrán creer que al artista se le pueden olvidar del barrio que los vio nacer. Sin embargo, para Skarleth, es el barrio pieza clave para seguir en tortuoso camino del cuarto arte.

“El barrio nos dio y el barrio nos quitó, pero al final de día le aprendimos y nosotros le cantamos barrio”,dijo Javier García, vocalista de la banda en una entrevista para El Sol de Sinaloa.

Carlos Benítez, Cesar Beltrán y Óscar García. Foto: Cortesía | Skarleth

Desde hace 10, Skarleth comenzó a sonar sus primeros acordes, en Barrancos una de las colonias más peligrosas del municipio de Culiacán, no obstante, ahí solo comenzaría la historia que tiempo después los llevaría a ser una de las pocas bandas Ska- Punk de Sinaloa.

Cuando empezamos a tocar, nunca fue con la intención de hacernos famosos, nosotros nada más teníamos ganas de hacer música.

Javier

La banda

Fue en el año 2011 que los primeros acordes de las canciones de Skarleth comenzaron a sonar por primera vez, y la finalidad que los integrantes de la banda tenían en aquel momento, era únicamente hacer música.

“Nosotros empezamos a tocar en el 2011 a manera de divertirnos un ratito, pero con el fin de hacer música porque si había algo que teníamos eran muchas ganas de tocar”, externó Javier.

Miguel González, Javier García y Omar García. Foto: Cortesía | Skarleth

A medida que la banda fue tocando, la alineación inicial se tomó en serio su papel como músico y de ahí fueron componiendo nueva música, sin saber que eso más adelante los llevaría a tocar en eventos por varios municipios de Sinaloa, como en el rock fest y de ahí compartir escenarios con bandas de alto calibre como La Coyota.

“Cuando ya empezamos a tocar en serio, fue una vez que nos invitaron a un evento en Mochis donde vimos que la gente conectaba con nosotros y nos quedamos impresionados porque todos nos felicitaron y ya de ahí nos agarramos seguimos componiendo y hemos tocado en algunos municipios y nos hemos ido de gira fuera de Sinaloa”

Desde Barrancos vengo

La agrupación actualmente conformada por Javier García, Miguel González, Óscar García, Cesar Beltrán, Omar García y Carlos Benítez, fue formada en la colonia Infonavit Barrancos, uno de los barrios más peligrosos en la ciudad de Culiacán. Sin embargo, la banda comenzó poco a poco a darle un giro a lo acostumbrado en el lugar.

“La gente escucha barrancos y cree que todo es delincuencia, sin embargo, no ven más allá de lo que hay, que somos muchos otros que viven ahí, muchos a los que por ejemplo nos gusta desahogarnos con música”.

El grupo que ha dado vida a temas como “Un Poco de Libertad” y “Un Mal Trato”, ha sido caracterizada por los mensajes de sus canciones, que además de ser un medio catártico es para el cantante la manera perfecta de cantarle a la peligrosa zona que los ha visto desde que se consolidaron como grupo.

“Muchas de las canciones que tenemos hablan de sentimientos, de como yo en un momento me sentí con eso he logrado expresarme y como banda hemos hecho que los demás se identifiquen, pero si hay algo que no se los olvida es el barrio, y nosotros por eso le cantamos al barrio”.

Foto: Cortesía | Skarleth

Lo difícil pero no imposible

Ser una banda de un género alternativo en Sinaloa, es uno de los mayores obstáculos, pero para estos artistas cada canción y cada presentación que han tenido ha sido un empujón para mostrar lo que los barrios bajos de Culiacán tienen para mostrar al mundo.

“Hemos batallado mucho, mucho, mucho y hemos tenido que talonearle, para tener un buen equipo, combinamos nuestros trabajos con la música, pero nunca nos faltan ganas de tocar, ni de mostrarle a la gente la música que tenemos que para ellos, porque lo que cantamos lo hacemos con mucha sinceridad para todos y con sinceridad te lo digo”.

Para saber

Actualmente, Skarleth se encuentra al 70 por ciento de su próximo trabajo musical que saldrá en los primeros meses del 2022, pues en tiempos de pandemia aprovecharon el tiempo para dedicarse de lleno al proceso creativo, por lo que el próximo año, el grupo estará de gira en la Ciudad de México, mostrando su talento.









