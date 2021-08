No tuvimos oportunidades de marcar y ellos nos ganaron las líneas: Beñat San José

Mazatlán, Sin.- El León demostró esta noche, porque sigue siendo uno de los equipos más ofensivos de la Liga y le dejó caer todo el poder a Mazatlán FC, para golearlo aprovechando las fallas defensivas y la ausencia de Camilo Sanvezzo en el cuadro morado.

“Hoy tuvimos tres factores, el primero cuando tuvimos oportunidad de marcar, no marcamos, y después ellos nos ganaron las espaldas en nuestra línea y así nos agarró las espaldas dos veces, que si no eran fuera de lugar, eran mano a mano, pero no podemos ser tan arriesgados para tirar línea arriba y la tercera fueron los cambios ofensivos y tuvimos muchos espacios abiertos”.

“Hicimos algunos cambios ofensivos para buscar el gol, pero ellos son muy buenos en los espacios, pero bueno, yo rescató lo que hicieron los muchachos y tratar de cuidarnos de estos equipos que nos hacen mucho daño”, enfatizó el técnico español tras la derrota.

Mazatlán ha tenido varias bajas, pues en la semana se fue Lorenzo Reyes y se dice que puede ir a la U de Chile y en días anteriores, José Ortíz y el “Mono” Osuna, al preguntarle si tendrán otro refuerzo el español respondió:

“Ahorita estoy enfocado en mis jugadores, estoy muy contentos con ellos, yo estoy contento con el plantel y como lo digo, estamos en la tarea de sacar lo mejor de ello. Pero ahora bien si el mercado sigue abierto, ellos nos informarán (la directiva) si tendré un refuerzo más, pero hay que estar atento al mercado hasta el último día.”

CASO CAMILO

Hoy Mazatlán FC extrañó mucho a su goleador histórico Camilo Sanvezzo, quien no realizó el viaje a León por problemas familiares y tal parece que será también duda ante Toluca el próximo martes en el Nemesio Díez

“Camilo tuvo un asunto familiar y eso es lo primero, es un referente para nosotros y esta vez no pudo ser, pero gracias a dios todo ha salido bien, pero veremos si podrá estar para el próximo partido y tenemos que apoyarlo siempre, pero pronto estará con nosotros, puede ser para la siguiente jornada o más tarde”, explicó el entrenador.









