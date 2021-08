Mazatlán y Monterrey no se hacen daño en el Kraken

Mazatlán, Sin.- En lo que parecía ser un juego explosivo y vistoso, los equipos de Mazatlán FC y Rayados de Monterrey, abrieron la jornada del viernes con un empate de 1-1, donde ambos equipos salieron a defender su arco.

Mazatlán no pudo ser superior que los Cañoneros, a pesar de que la pandilla se quedó con 10 hombres al 53’ del segundo tiempo y ya sobre el 90’ los del Monterrey terminaron con nueve jugadores, y los de Beñat no lo pudieron hacer nada.

Los Cañoneros se quedaron con siete puntos y mantiene su invicto, la próxima jornada Mazatlán recibirán a León, mientras que Monterrey, llegó a cinco puntos y enfrentará a Pachuca.

LA CRÓNICA

Carlos Vargas tuvo el primer gol de los Cañoneros al minuto 7’, tras una mala salida de Andrada que chocó con su defensa y el esférico le cayó al defensor que en dos tiempos le pegó al arco y salió un poco machucada, perdiéndose el primero del encuentro.

Al minuto 13’ Carlos Vargas, tocó a Maxi Meza derrumbándolo dentro del área y el árbitro central Mario Humberto Vargas fue ayudado por el VAR para determinarlo. Dos minutos después Vicent Janssen voló el balón y se perdió el 1-0 para Rayados.

El juego bajó su intensidad y al 36’ Alfonso González pisó Carlos Vergas y los jugadores de Rayados pidieron penal al silbante central, pero este marcó la falta del jugador de Rayados, retornando el balón con bote a tierra.

Para el tiempo de compensación, Mazatlán recibió un tiro de esquina, que fue tomado por Camilo Sanvezzo y le puso un dado envenenado, para que Néstor Vidrio apareciera a primer poste para peinar el esférico y marcar el 1-0 al 45’+1’.

Rayados no se quedó con los brazos cruzados y un minuto después del gol de Mazatlán Alfonso González le pegó de tres dedos, pero el balón le pegó a Zavala desviándole el esférico a Vikonis y empatar el partido 1-1 al 45’+2’.

Mazatlán no aprovechó la superioridad numérica de Rayados. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

En el segundo tiempo, los equipos salieron con los mismos once, pero al minuto 53’ Sergio Villareal, pateó a Carlos Vargas y el central no lo dudo en sacarle la segunda amarilla, para expulsarlo, y los de la pandilla se quedaron con 10 elementos.

Mazatlán tuvo una oportunidad de anotar el 64’ con un disparo de Gio Augusto, que entró de cambio por Emilio Sánchez y la primera que tuvo de peligro, voló el esférico a las gradas, perdiéndose una clara.

Al 73’ Camilo Sanvezzo llegó al área de Andrada, pero el jugador brasileño se tiró en el área, golpeando a Esteban en la espinilla, perdiéndose otra jugada clara de gol de Mazatlán FC, que no pudo aprovechar su superioridad numérica.

Ya sobre la hora, el juvenil Ángel Zapara le puso un planchón Nico Díaz en el medio campo y el árbitro no dudo en sacar la tarjeta roja directa y dejó a Rayados con nueve hombres, al 9´+1’.

LO LAMENTABLE

La afición de Monterrey tuvo un altercado en las gradas, donde la policía municipal tuvo que intervenir para separar a los “hinchas” de Rayados.

La afición de Rayados se agarró a golpes en la grada. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

DATO

Jorge Zárate debutó con Mazatlán FC, luego de superar su lesión y Salvador Rodríguez jugó en el día de su cumpleaños.

ALINEACIONES MAZATLÁN FC

27.- Nicolás Vikonis

3- Néstor Vidrio

4.- Nico Díaz

5.- Carlos Vargas 86’

(198.- Salvador Rodríguez 86’)

15.- Bryan Colula 86’

(17.- Iván Moreno 86’)

22.- Jesús Zavala 67’

(20.- Jorge Zárate 67’)

28.- Jorge Padilla

8.- Gonzalo Freitas

16.- Emilio Sánchez 60’

(10.- Gio Augusto 60’)

7.- Camilo Sanvezzo

23.- Brian Rubio 86’

(195.- Sagir Arce 86’)

DT Beñat San José

RAYADOS DE MONTERREY

1.- Esteban Andrada

17.- Jesús Gallardo

20.- Sebastián Vegas

33.- Stefan Medina

52.- Sergio Villareal

5.- Claudio Kranevitter

11.- Maxi Meza 82’

(16.- Celso Ortíz 82’)

21.- Arturo González 89’

(19.- José Alvarado 89’)

7.- Rogelio Funes Mori

8.- Joel Campbell 82’

(50.- Ángel Zapata 82)

9.- Vincent Janssen 54’

(6.- Edson Gutiérrez 54’)

DT Javier Aguirre

AMONESTADOS

24’ Sebastián Vegas

28’ Carlos Vargas

36’ Sergio Villareal

46’ Néstor Vidrio

53’ Sergio Villareal (Explusado)

66’ Maxi Meza

73’ Camilo Sanvezzo

90’ Ángel Zapata (Expulsado)













