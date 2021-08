No fue fácil remontar dos veces el marcador: Alejandro Hisis

Con Alejandro Hisis en el banquillo y con mucha garra, los Cañoneros de Mazatlán FC, vinieron de atrás, para sacar un punto, en un primer tiempo, donde pudo ser para los morados, pero el partido los guió al empate.

El auxiliar técnico del equipo, destacó que la remontada no fue sencilla y de paso felicitó a Beñat por el nacimiento de su nuevo hijo. “Nuestro balance no fue fácil, después de jugar dos días de jugar en León, no fue fácil remontar dos veces el marcador en Toluca no es sencillo y nos vamos contentos con este resultado”.

Deportes Mazatlán FC le arrebata un punto a los Diablos

Mazatlán tuvo dos partidos muy duros y tanto ellos como Toluca venían de ser goleados, pero a pesar de lo complicado de los encuentros Hisis se siente feliz por lo que ha hecho este grupo de jugadores.

“Me quedó con lo que tenemos, que es un gran esfuerzo, que no deja de correr, que no deja de luchar y poco a poco vamos tomando ritmo de juego. En León el juego fue complicado por la cancha y aquí en Toluca logramos un buen resultado, los muchachos dejaron todo en la cancha y nos vamos contentos”.

“Jugar en la altura no es fácil, ambos tuvimos una derrota antes de este partido y no nada mejor para revir lo hecho en león, pero nos vamos con esa satisfacción de remontar dos veces y vamos s recuperarnos para enfrentar a Tigres, el próximo viernes”, destacó el auxiliar

El segundo gol del Toluca fue muy dudoso y el arbitraje fue de regular a mano, pero Hisis, no quiso dar declaración alguna y destacó el regreso de Camilo al plantel.

"Lo del arbitraje no nos vamos a meter nosotros, ahí está VAR para aclarar las cosas. Pero tenemos fuerza mental para llevarnos ese punto, ahora tenemos que pensar en Tigres y con el apoyo de nuestra gente podamos sacar el resultado y contar con los jugadores que no están y ya tenemos de regreso a Camilo que es lo más importante".













