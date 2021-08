Mazatlán Femenil defenderá su casa ante Rayadas

Mazatlán, Sin.- Con el orgullo lastimado este viernes Mazatlán Femenil saldrá a buscar su primer triunfo de la temporada ante las Rayadas del Monterrey, en lo que será el duelo de la jornada cinco de la Liga MX Femenil.

Las Cañoneras no conocen la victoria, desde la jornada 10 del torneo pasado, donde le ganaron 2-0 a Necaxa y de ahí en adelante no han podido ganar. Tan solo en este torneo han sumado ya cuatro derrotas y no han podido anotar.

Las porteñas tienen la espina clavada, luego de caer ante León.

A pesar de que la jornada pasada fueron goleadas 5-0 ante León, Mazatlán Femenil irá a morirse en la cancha, frente a un rival que es muy peligroso y marcha como tercer lugar de la tabla general con 10 unidades.

Mazatlán necesita sacar puntos a como dé lugar, pues ya casi llegan a la mitad del torneo y jugadoras que trajeron para reforzar el plantel como Norma Gaitán, Paola Alemán, Paloma Velázquez, han tenido un accionar discreto en la temporada.

RAYADAS UN EQUIPO QUE NO CONOCE LA DERROTA

Por su parte las Rayadas del Monterrey, no han tenido el arranque espectacular que ellas quisieran, pero se mantienen arriba de la tabla general y vienen hilando tres triunfos, dejando su marco en cero.

Hay jugadoras a seguir por parte de este equipo, la cuales son de peligro y en cualquier jugada individual te pueden cambiar el panorama del partido como Desiré Monsiváis y la sinaloense Aylin Aviléz, por lo que la defensa porteña tendrá trabajo extra con esas jugadoras.

RESULTADOS HISTÓRICOS

Mazatlán Femenil no le ha podido ganar a las Rayadas, en su última visita al Kraken el cuadro regiomontano les ganó 3-0 y en su primer encuentro en cancha de Rayadas, las porteñas sacaron un 0-0.













