Ismael Rescalvo se queda con un sabor agridulce tras la derrota del Mazatlán FC

Mazatlán, Sin. -Tras iniciar el Clausura 2024 con derrota de 1-0 ante el Atlético de San Luis, el técnico del Mazatlán FC, Ismael Rescalvo terminó el encuentro con un sabor agridulce, pues su equipo pudo quedarse con el triunfo, aunque el portero rival impidió que cayeran los goles de los morados.

Ahora, el Mazatlán tendrá que darle vuelta a la página, y preparar su siguiente compromiso ante Toluca, otro rival complicado, en el inicio del campeonato, el cual será complicado para Mazatlán, hasta que no lleguen los refuerzos.

"Defendimos muy bien en el primer tiempo, tuvimos nosotros en el primer tiempo dos oportunidades muy claras. Al final, queda la sensación de que hubo muchos tiros a la portería, muchos dentro del área."

“Lo primero que les he dicho a los jugadores es que los felicito por el juego, la línea en la que hemos jugado hoy, me tiene con qué me cuesta encontrar algún partido mejor que el del día de hoy, nos toca afrontar la derrota y entrenar para preparar el partido que viene", expresó Ismael Rescalvo.

Mazatlán tuvo una mejor posesión de balón y llegada en el segundo tiempo, pero San Luis supo defenderse de la mejor manera y también eso reconoció el técnico morado.

"Los porteros juegan y si hoy no hemos sumado por lo menos un punto, es en gran parte por el arquero de ellos. Tiramos cada dos minutos y medio a portería, eso quiere decir que jugamos más en campo contrario, esto quiere decir que jugamos un buen partido", dijo Rescalvo.

Los refuerzos

Rescalvo señaló que la llegada de Stiven Plaza si se concretará y se espera que pueda llegar a Mazatlán la próxima semana debido al tema de inseguridad que vive Ecuador en estos momentos.

"Tenemos esa posibilidad la próxima semana de que Stiven esté en Mazatlán y puede jugar como nueve o por la banda. Es un jugador que, si físicamente, está bien, nos puede ayudar muchísimo", comentó Ismael Rescalvo.

Además de él, esperan ir un extremo y un media punta, descartando la llegada de Lucas Sosa, quien sonó para llegar al puerto.