Ismael Resclavo está contento con la plantilla que tiene para afrontar el Clausura 2024

Mazatlán, Sin. -El Mazatlán FC está a días de debutar en el Clausura 2024 y lo hará recibiendo al Atlético de San Luis este viernes en El Encanto, por lo que el técnico Ismael Rescalvo, habló en conferencia de prensa sobre cómo ve a su equipo para afrontar el nuevo torneo.

Los Cañoneros, apenas suman tres altas para este campeonato, con Mauro Lainez, Brian Rubio y Luis Gustavo Sánchez, por lo que tendrán que hacer buenas cosas, hasta que los refuerzos que faltan se incorporen, luego de no tener a Merolla, y Benedetti por lesión, y Aké Loba que no está más con el equipo.

"El enfoqué está en el viernes, jugamos en casa y nuestro objetivo es sumar los tres primeros puntos para arrancar bien el torneo. Se tuvo un buen torneo pasado, pero ya quedó atrás. Nos hemos enfocado para este partido, tenemos una plantilla bien confeccionada, lo más importante es que hemos mantenido la gran parte de la nómina y eso nos va a ayudar", apuntó el entrenador.

Confía en Brian Rubio para que sea su delantero

Rescalvo dijo también en la conferencia de prensa, que confía en Brian Rubio, que pese a la afición no lo quiera, él está contento con el jugador y el trabajo que ha hecho durante la pretemporada.

“La verdad no sé lo que pasó y no me interesa, lo que me interesa es que Brian esté enfocado en su potencial y que haga un muy buen trabajo. Me gustó mucho el equipo con Dorados y con Tapatío, por eso la pretemporada la hemos utilizado para probar diferentes formaciones", expresó el técnico.

Van por refuerzos extranjeros

Aunque Merolla y Benedetti no estarán en este torneo, al Mazatlán le queda disponible una plaza de extranjero, pero con los jugadores que han llegado, cree que tengan la capacidad de sacar el torneo.

"Sabemos que Lucas Merolla y Nicolás no estarán en este torneo, aún nos queda una plaza de ocupar, estamos viendo con qué jugador la vamos a llenar, la idea es dar a alguien más de alta, pero lo más importante es que tenemos una plantilla muy bien complementada”

“Estoy muy contento. Mauro es un perfil de jugador que necesitábamos y tiene la capacidad de adaptarse en diferentes zonas. Con la salida de Néstor necesitábamos llenar esa plaza de central zurdo y por eso llegó Gustavo Sánchez. También estoy muy contento con la llegada de Brian Rubio, ahora llega más maduro", finalizó Rescalvo.