Eduard Bello es la segunda baja del Mazatlán FC

Los rojinegros del Atlas atraparon a Eduard Bello para ser su primer refuerzo de cara al Clausura 2024, dejando a un lado su paso por el Mazatlán FC, equipo que lo trajo a México y con el que estuvo dos años para la franquicia sinaloense.

El venezolano se reunirá con Beñat San José, que dirigirá ahora los de la Academia, y de nueva cuenta tendrá a Bello en sus filas, como lo hicieron cuando ambos estaban en la institución morada, de la cual se desprende de otra plaza de extranjero.

Con la salida de Bello, Mazatlán ya tiene dos bajas en su plantel, ya que la semana anterior Aké Loba, decía adiós a los Cañoneros, tras no comprarle la carta al Nashville, además de que sufrió una aparatosa lesión, que lo mantendría fuera de juego al menos un año.

Bello no pudo afianzarse del todo con MazatlánPara el jugador ‘vino tinto’, su paso por los morados no fue del todo bueno, pues no logró afianzarse como él quería, debido a algunas lesiones que tuvo y bajas de juego, que lo mantuvieron como un jugador de recambio.

Pese a todo eso, el venezolano disputó 49 juegos con el Mazatlán, donde marcó siete goles y dio dos asistencias, números no muy llamativos, pero en su mejor campeonato fue en el Clausura 2022, donde logró destacar más.

Eduard, es seleccionado venezolano y hace poco logró marcar un golazo a Brasil, que le dio la vuelta al mundo, demostrando que tiene calidad de juego, solo que necesita ser más constante en la cancha, tal como lo hizo, cuando jugaba para el Antofagasta del futbol chileno.