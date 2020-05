El “chamaco” del beisbol mazatleco

Mazatlán, Sin.- El beisbol es un deporte que deja muchos amigos en el camino, jugarlo cada domingo en los campos de tierra y arcilla, hacen disfrutar al máximo de cada batazo y cada atrapada bajo el calor del sol, lo cual lo convierte en un deporte único.

Deportes Sueño cumplido para Ignacio Marrujo: ser ‘Venado’

En Mazatlán, hay un hombre que tiene mucho diamante recorrido y es parte de la historia del beisbol porteño, se trata de Joaquín Virgen Ochoa, conocido en el mundo de los batazos como "El Chamaco”.

Sus condiciones de líder dentro y fuera del campo, lo han hecho ganarse el respeto de todos en el diamante. Foto: Cortesía │Joaquín Virgen

Es un personaje icónico que ha dejado escuela en cada campo que pisa, pues la pasión del juego se le nota en cada pitcheo y cada batazo que conecta. Su camino beisbolero inició hace 45 años, y hasta la fecha sigue dando la pelea en el terreno de juego, ya sea como jugador o entrenador.





Yo comencé jugando beisbol en los diferentes campos de la ciudad, como Urías, la Juárez, desempeñándome como jardinero, te estoy hablando de hace cerca de 45 años, pero mi mayor trayectoria la tengo como entrenador, ahí en la Liga Mazatlán, donde estuve 20 años dirigiendo Joaquín Virgen Ochoa









Su llegada al beisbol lo hizo cambiar rápido de posición, pues un “machetazo” del jardín derecho a home, lo harían pasar a lanzador, descubierto por Cosme Martínez, el cual era su manager en aquellos años.





Yo no sabía moverme en la loma, yo trabajaba en la agencia Withe, ahí en Urías, y mi manager también, y en nuestra hora de comida le pegábamos al pitcheo, enseñándome a tal grado que quedé campeón en la Liga Campesina, jugando para el equipo de los Galleros del Venadillo, con un récord de 10-1, allá por 1984 Joaquín Virgen Ochoa









Ese cambio lo ha hecho ganar muchos títulos de pitcheo en las diferentes ligas del puerto, como en la Liga Pulmonera, y otros más, donde ha jugado para el equipo que llama "de sus amores", Frutería Emma.

Como manager de la Liga Mazatlán, vio desfilar una infinidad de peloteros, pues comenzó con las categorías más pequeñas, hasta la juvenil.





En esa etapa entrené a jugadores de la talla de Jesús Guzmán Palacios, Iván Torróntegui, Gregorio Angulo y al que en paz descanse, César Osuna Aguirre Joaquín Virgen Ochoa









Uno de los campeonatos que más recuerda fue cuando se perdió el título de la Juvenil Menor en la categoría Pesada, en un Nacional en Tijuana.





Ese fue el título que más me dolió, porque lo perdimos en contra de los anfitriones. Lo recuerdo muy bien, fue un domingo del mes de julio de 1998, y un día antes en semifinales yo tiré toda la carne al asador metiendo a mi hijo a pichar, al siguiente día fue la final, pero no pudimos lograr el triunfo al caer 3-2, y lloré como los hombres cuando me entregaron el subcampeonato Joaquín Virgen Ochoa









"El Chamaco” también es un gran promotor del beisbol, desde 1985, y jefe de prensa de algunas ligas del puerto, pero sus comienzos fueron al lado de David “General” Villa, ayudándole a levantar resultados.





El ayudante de Villa, el Aventurero, dejó sólo a Villa y yo me metí ayudarle, poco a poco me fui empapando, levantando resultados a todos los medios, en ese tiempo mandábamos toda la información a la prensa Joaquín Virgen Ochoa









Otra de las anécdotas que recuerda fue que en la temporada 1985 formó parte de un gran torneo en el Estadio Teodoro Mariscal, inaugurando una campaña con 100 equipos, homenajeando a Rubí Padilla, la "mera mera" de Deportes El Siglo.

Con el paso de los años, se fue haciendo de un nombre, inaugurando varias ligas en el puerto.





Una vez hicimos una Inter Sabatina en el Club Polluelos, donde jugó José Urquidy y Jesús Barraza Joaquín Virgen Ochoa









Joaquín recuerda cómo se ganó el apodo de "Chamaco" dentro del beisbol mazatleco.





Una vez, jugando en el campo López Mateos, en una Liga Inter Periodística, yo recuerdo que estaba en segunda base, jugando contra Canal 7, y Roberto Riveros estaba en tercera, sacando un leñazo y con el guante levantó la bola hacia mí, saque el out en segunda, brinqué en el aire y tire a primera y doble play, y dijo Roberto Riveros: ‘qué jugadón Chamaco, juegas como un Chamaco’, y de ahí para el real puro 'Chamaco' para todos lados Joaquín Virgen Ochoa









Como jugador, entrenador y promotor, es beisbolista al 100%. Foto: Cortesía │Joaquín Virgen

LO QUE MÁS DISFRUTA DEL BEISBOL

Este deporte le ha dado muchas satisfacciones, además de ir recolectando interminables amigos que van por el camino.





Pero si quiero felicitar a la gente que me ha apoyado mucho, patrocinadores que han abierto la puerta, como Don Rosario Gándara Macías, siendo uno de mis pilares, apoyándome con todo lo que necesitaba. También aprovecho el espacio para agradecer a cada una de las personas que me han ayudado, le mando un especial saludo a Jesús Antonio Espinoza Sanabria, persona que aprecio mucho Joaquín Virgen Ochoa





Te puede interesar: Ricardo Rubio se luce en el relevo y avanzan a semifinales

DATO

45 años en el beisbol

PROMOTOR DE BEISBOL

"El Chamaco" Virgen es actualmente promotor de beisbol. Está al frente de la liga de camioneros, pulmoneros, y las de los clubes Sarabia y Polluelos.





















Lee más aquí:

Deportes Municipio descarta riesgos para la Serie del Caribe

Deportes “Fue una buena campaña en el pacífico” Daniel Sánchez

Deportes Corren el riesgo algunos peloteros de jugar el Clásico Mundial de Beisbol