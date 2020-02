Sueño cumplido para Ignacio Marrujo: ser ‘Venado’

Mazatlan, Sin. - El beisbol es uno de los deportes más arraigados en Mazatlán, muchos peloteros hacen su carrera desde las ligas infantiles con la ilusión de dejar el plano amateur y poder brincar al profesional lo más pronto posible, sin embargo son pocos los que lo logran, ya que se requiere de mucho esfuerzo, constancia y disciplina.

Y eso es lo que ha distinguido desde niño a Ignacio Marrujo, mazatleco formado en la Liga Mazatlán, que a sus 27 años debutó con el equipo de sus amores, los Venados, donde desde la temporada pasada escribe su propia historia y espera hacer una larga carrera.

Desde niños Supo que su vida la iba a entregar al beisbol. Al correr por los campos de la Liga Mazatlán, donde se desempeñó toda su carrera de juvenil hasta llegar al profesionalismo, sabía que tenía que ser constante y perseverante, que un día cumpliría su gran sueño de ser miembro de Venados de Mazatlán.





Toda mi familia es beisbolera, desde que yo tenía 3 o 4 años me vestían y ahí me traían en los campos de la Liga Mazatlán, donde forjé toda mi carrera de niño hasta juvenil, pero por un momento mi mamá pensó en ya no llevarme, porque decía que yo sólo quería batear y cuando tenía que entrar a fildear yo lloraba

Ignacio Marrujo





A pesar de que hoy es un pitcher hecho, Marrujo comenzó en los jardines del campo cuando era niño y poco a poco fue moviéndose de posición hasta convertirse en lanzador.





A mí me gustaba mucho batear, cuando llegué a la categoría Juvenil Mayor ya era prospecto, me ofrecieron ir a Liga Mexicana como bateador y a Estados Unidos como pitcher





Motivado por los equipos de Grandes Ligas, en especial por los Piratas de Pittsburgh, fue como se inclinó por ser un lanzador.





Tú ves desde niño los juegos de Grandes Ligas, ver batear a leyendas como Derek Jeter y yo dije en ese momento que quería estar ahí

Ignacio Marrujo





Poco a poco fue haciéndose de un nombre, participó en un Nacional en Tijuana y destacó en un Mundial de Beisbol en Fresno, California, hasta que fue ofrecido a Piratas.





Mi paso por Veracruz fue porque a mí me firmó Pittsburgh y tenía que firmar con un equipo de Liga Mexicana y ese fue Veracruz, para que si pasara cualquier cosa, yo pudiera jugar en México





Marrujo tuvo tres años buenos lanzando para el Águila, el cuarto y el quinto año fue muy complicado para él, pero en el 2013 sufrió una grave y fuerte lesión, ya no lanzó por culpa dela tendinitis en su hombro.





Yo se los comentaba a los entrenadores, que tenia molestias, pero me decían que no podía parar porque había pocos pitchers, y no paré hasta que no pude levantar mi brazo

Ignacio Marrujo





Fotos: Cortesía │ Venados de Mazatlán

Lamentablemente Pittsburgh lo dejó fuera de sus planes y lo dio de baja a sus 21 años de edad, hecho que lo haría volver más fuerte con Veracruz y tirando en 23 juegos y 40 entradas.

Después de eso Marrujo lanzó para los Generales de Durango, pero poco a poco se fueron llenando de pitchers, dejándolo a un lado, ahí es cuando decide volver al puerto que lo vio nacer para jugar pelota en la categoría Libre.





Cuando regreso se da una oportunidad de jugar en la Liga Clase Abierta con amigos de la infancia, y fue así como se fueron dando las oportunidades, hasta que después de 10 años regresé al equipo de mis amores que son los Venados de MazatlánIgnacio Marrujo





En el momento menos pensando fue llamado por el equipo del puerto, ante la necesidad de cubrir el puesto de pitcher abridor, resultando su primera apertura ante el equipo de Cañeros de Los Mochis





Cuando debuté, como novato, siempre te da nervios, más si estás en tu casa, con las personas que te vieron crecer, ese juego contra Mochis me llenó de alegría y satisfacción

Ignacio Marrujo





Marrujo reportó con Venados en diciembre, luego lanzó contra Cañeros en la última serie de la temporada 2019-2020, pero sorpresivamente y ya en playoff lanzó ante los Yaquis en semifinales y ante Tomateros en el juego cinco de la serie final.





Jamás pasó por mi cabeza que iba a lanzar en playoffs, mucho menos en la final, y estoy muy agradecido por la oportunidad que se me brindó, y sobre todo que pude parar a un equipo tan duro como lo son los Tomateros

Ignacio Marrujo





Piensa que siempre es muy gratificante lanzar en una final y una de las motivaciones para lanzar en ese juego fue todo el esfuerzo dado a través de su carrera.





Se convirtió en uno de mis sueños cumplidos, dando los mejores pitcheos para ayudar al equipo que más quiero

Ignacio Marrujo





Desafortunadamente para él y Venados no se pudo conseguir el campeonato, pero su buen desempeño lo mantiene en la competencia, y lo llevó al que ahora será su nuevo equipo en verano, los Olmecas de Tabasco.

Motivado y muy ilusionado, en septiembre reportará con Venados de Mazatlán para seguir escribiendo su historia con grandes lanzamientos.

Datos

27 años de edad tiene Ignacio Marrujo

4 años de edad tenía cuando comenzó a jugar en la Liga Mazatlán.

Equipos

Ignacio Marrujo jugó los playoffs de la Liga Mexicana 2019-2020 con Venados de Mazatlán, donde consiguió el subcampeonato. Actualmente forma parte de Olmecas de Tabasco, con quien jugará en verano y para septiembre reportará con el equipo mazatleco.

Fotos: Cortesía │ Venados de Mazatlán









