Sigue trabajando el Dojo del Deportivo Benito Juárez en línea

Mazatlán, Sin. Con mucho ánimo el dojo del Centro Deportivo Benito Juárez sigue con sus clases en línea, al mando del profesor Jesús Moreno. El CDBJ paró actividades desde el 13 de marzo, dejando a muchos sin practicar el deporte.

Pero para los alumnos de Moreno no, pues tienen en puerta dos importantes torneos que se movieron para a finales del segundo semestre del año, por lo cual se están preparando para tener el mejor desempeño posible.

“Yo continuo con mis clases normales, estamos de 4 a 6, con los muchachos que van empezando y con los más avanzados de 6 a 8 de la noche, pues antes del Covid, teníamos en puerta el Centro Americano Juvenil en el mes de abril y el campeonato nacional juvenil” recalca

El Centro Americano se iba a llevar a cabo en El Salvador “ese evento aún no se ha cancelado, parece ser que será a finales de año cuando se lleve a cabo este evento y es por eso que nos estamos preparando bien, para que los muchachos no lleguen en mala forma”





Cinco karatecas del dojo todavía tienen la posibilidad de participación, como lo son, Jesús Francisco Moreno, Hayato Hoshii, Rosa María Tirado Núñez, Brayan Benítez y Karime Flores, para participar en este torneo.

Por su regreso a la actividad Moreno destacó “Nosotros todavía no tenemos fecha de regreso, nos estamos rigiendo de lo que digan las Instituciones deportivas, como el ISDE y el IMDEM, estamos a la espera de lo que diga CONADE, sabemos que en línea no es lo mismo, pero es mejor a no hacer nada, y estamos con trabajo básico de manos y piernas, reacción, físico y técnico de kumite”













